"Весенний ритуал": в Ташкенте представили персональный проект Бурджу Гюнай
В ташкентском Доме фотографии открылась персональная выставка турецкой художницы Бурджу Гюнай — "Весенний ритуал".Творчество Бурджу Гюнай органично соединяет художественную практику и академическое исследование. Художница, живописец и доцент университета Дюздже работает на пересечении истории искусства и современного визуального языка. Ее произведения можно охарактеризовать как синтез постмодернистских подходов и классических традиций, где визуальные образы дополняет философский и исторический контекст.Особое место в ее практике занимает техника линогравюры на ткани. Повторение и тиражирование становятся не просто формальным приемом, а способом диалога с памятью. Материальность ткани и след ручного процесса создают особое тактильное измерение: изображение воспринимается как отпечаток времени, как свидетельство присутствия и исчезновения."Весенний ритуал" — это не реконструкция прошлого, а попытка услышать его в настоящем: через следы, которые продолжают проявляться, исчезать и возникать вновь. Проект раскрывает идею цикличности — не только природной, но и культурной. Весна здесь выступает как метафора обновления памяти, ее возвращения в новом качестве. Художница исследует, как традиция не фиксируется в прошлом, а продолжает жить через жесты, материалы и повторяющиеся формы.Выставка в Ташкенте — значимое культурное событие, объединяющие локальный контекст с международным художественным дискурсом.
"Весенний ритуал" раскрывает идею цикличности — не только природной, но и культурной, предлагая зрителю не просто созерцание, а опыт соприкосновения с памятью, традицией и временем через материю и повтор.
