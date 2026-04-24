Ташкент впервые в истории примет чемпионат мира по паралегкой атлетике в 2027 году
Ташкент впервые в истории примет чемпионат мира по паралегкой атлетике в 2027 году
Столица Узбекистана официально утверждена местом проведения XIII чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике среди взрослых 2027 года. В турнире примут участие около 1 300 спортсменов из более чем 100 стран мира.
2026-04-24T15:01+0500
2026-04-24T15:01+0500
2026-04-24T15:08+0500
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Город Ташкент официально утвержден в качестве столицы проведения чемпионата мира по паралегкой атлетике среди взрослых 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета Узбекистана.Это престижное спортивное событие впервые состоится не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.Мировое первенство состоится в июне 2027 года на стадионе "Олимпия", расположенном в комплексе "Олимпийский городок" в столице.Турнир "Ташкент-2027" станет XIII чемпионатом мира по паралегкой атлетике. Также он будет пятым по счету мировым первенством, проводимым в Азии. Ранее соревнования принимали Доха (2015), Дубай (2019), Кобе (2024) и Нью-Дели (2025).В предстоящем мировом первенстве ожидается участие более 1 300 спортсменов из свыше 100 стран. Таким образом, чемпионат станет крупнейшим международным параспортивным событием в истории Центральной Азии. Программа соревнований будет сформирована в соответствии с программой Паралимпийских игр.
https://uz.sputniknews.ru/20250926/gonka-vozmojnostey-samarkand-chempionat-uzbekistan-paravelosport-52266263.html
параспортсмены, национальный паралимпийский комитет узбекистана , ташкент, спорт, легкая атлетика, спортивные соревнования, параатлеты
параспортсмены, национальный паралимпийский комитет узбекистана , ташкент, спорт, легкая атлетика, спортивные соревнования, параатлеты
Ташкент впервые в истории примет чемпионат мира по паралегкой атлетике в 2027 году
15:01 24.04.2026 (обновлено: 15:08 24.04.2026)
Столица Узбекистана официально утверждена местом проведения XIII чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике среди взрослых 2027 года. В турнире примут участие около 1 300 спортсменов из более чем 100 стран мира.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Город Ташкент официально утвержден в качестве столицы проведения чемпионата мира по паралегкой атлетике среди взрослых 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета Узбекистана.
Это престижное спортивное событие впервые состоится не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.
Мировое первенство состоится в июне 2027 года на стадионе "Олимпия", расположенном в комплексе "Олимпийский городок" в столице.
Турнир "Ташкент-2027" станет XIII чемпионатом мира по паралегкой атлетике. Также он будет пятым по счету мировым первенством, проводимым в Азии. Ранее соревнования принимали Доха (2015), Дубай (2019), Кобе (2024) и Нью-Дели (2025).
В предстоящем мировом первенстве ожидается участие более 1 300 спортсменов из свыше 100 стран. Таким образом, чемпионат станет крупнейшим международным параспортивным событием в истории Центральной Азии. Программа соревнований будет сформирована в соответствии с программой Паралимпийских игр.