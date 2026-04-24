Ташкент впервые в истории примет чемпионат мира по паралегкой атлетике в 2027 году

Столица Узбекистана официально утверждена местом проведения XIII чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике среди взрослых 2027 года. В турнире примут участие около 1 300 спортсменов из более чем 100 стран мира.

2026-04-24T15:08+0500

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Город Ташкент официально утвержден в качестве столицы проведения чемпионата мира по паралегкой атлетике среди взрослых 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета Узбекистана.Это престижное спортивное событие впервые состоится не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.Мировое первенство состоится в июне 2027 года на стадионе "Олимпия", расположенном в комплексе "Олимпийский городок" в столице.Турнир "Ташкент-2027" станет XIII чемпионатом мира по паралегкой атлетике. Также он будет пятым по счету мировым первенством, проводимым в Азии. Ранее соревнования принимали Доха (2015), Дубай (2019), Кобе (2024) и Нью-Дели (2025).В предстоящем мировом первенстве ожидается участие более 1 300 спортсменов из свыше 100 стран. Таким образом, чемпионат станет крупнейшим международным параспортивным событием в истории Центральной Азии. Программа соревнований будет сформирована в соответствии с программой Паралимпийских игр.

