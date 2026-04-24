Ташкент расширяет туризм: 18 новых улиц и 500 объектов планируют открыть в 2026 году

В Ташкенте в Мирзо-Улугбекском районе реализуются проекты развития туристических и гастрономических улиц. Обновлена улица "Узбекистон овози", развивается... 24.04.2026, Sputnik Узбекистан

2026-04-24T11:33+0500

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью улицы гастрономического туризма, организованной на улице Узбекистон овози в Мирзо-Улугбекском районе, сообщили в пресс-службе главы государства.Было отмечено, что туризм — важная отрасль, создающая множество рабочих мест, повышающая доходы и улучшающая облик регионов. При этом Ташкент обладает значительным потенциалом в этой сфере. В частности, в целях его полного использования в Мирзо-Улугбекском районе реализуется ряд проектов.В частности, в целях полного использования этого потенциала в Мирзо-Улугбекском районе реализуется ряд проектов.Так, работы по строительству и благоустройству, проведенные на улице "Узбекистон овози", завершились вводом объекта в эксплуатацию после реконструкции в сентябре 2025 года. Проект разработан российскими бюро "City Makers" и "Люди Архитектс".Общая протяженность улицы составляет 2,1 километра. Здесь создана современная инфраструктура: проложены широкие пешеходные и велосипедные дорожки, обеспечены комфортные условия для жителей и туристов.На территории организованы фотозоны для селфи, открытые спортивные площадки, биотуалеты, а также зоны семейного отдыха, эко-площадки для детей и веревочный парк.Знакомясь с улицей, глава государства осмотрел отремонтированные в современном стиле дома, ухоженные улицы и условия, созданные для населения.Стоимость проекта составляет 40 млрд сумов. На улице работают 165 торговых точек. 89 субъектов предпринимательства перешли в режим круглосуточной работы. Кроме того, создано 2221 новое рабочее место.Здесь же президенту предоставили информацию о работе, проводимой на туристических и гастрономических улицах Ташкента.Как отмечалось, всего в 2025 году в столице 26 улиц перешли на круглосуточный режим работы. На эти цели выделено 540 миллиардов сумов. В результате создано 1103 новых торгово-сервисных объекта, 315 предприятий начали работать в режиме 24/7, налажена деятельность 26 иностранных брендов.Доложено также о планах по организации в этом году еще 18 новых туристических улиц, запуску 500 объектов и созданию до 7 тысяч рабочих мест.Президент поручил ответственным лицам увеличить число гастрономических туристических улиц в Мирзо-Улугбекском районе, эффективно использовать имеющийся потенциал, повысить качество услуг и реализовать новые инвестиционные проекты.

мирзо-улугбекский район, президент узбекистана, шавкат мирзиёев