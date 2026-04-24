Узбекистан и Турция усилят военно-техническое сотрудничество и подготовку специалистов

Узбекистан и Турция планируют расширять сотрудничество в оборонной и военно-технической сферах, развивать совместные проекты и готовить военных специалистов.

2026-04-24T11:44+0500

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Между Узбекистаном и Турцией планируется расширение взаимодействия в оборонной и военно-технической сферах, включая развитие совместных проектов, проведение совместных мероприятий и углубление подготовки военных специалистов.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заслушал доклад министра обороны Шухрата Холмухамедова о проводимой работе по укреплению военного сотрудничества с Турцией, сообщила пресс-служба главы государства.Во встрече также принял участие высокий представитель Вооруженных сил Турецкой Республики.В ходе обсуждения стороны рассмотрели вопросы расширения взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.Особое внимание было уделено динамичному развитию военно-технического сотрудничества, включая расширение межведомственных контактов, организацию совместных мероприятий, а также подготовку и повышение квалификации военных специалистов. По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему углублению партнерства в военной сфере, направленного на укрепление взаимного доверия и развитие практического взаимодействия между Узбекистаном и Турцией.

