Узбекистан и Турция усилят военно-техническое сотрудничество и подготовку специалистов
Узбекистан и Турция планируют расширять сотрудничество в оборонной и военно-технической сферах, развивать совместные проекты и готовить военных специалистов.
2026-04-24T11:44+0500
турция, узбекистан, военное сотрудничество, шавкат мирзиёев, президент узбекистана
11:25 24.04.2026 (обновлено: 11:44 24.04.2026)
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Между Узбекистаном и Турцией планируется расширение взаимодействия в оборонной и военно-технической сферах, включая развитие совместных проектов, проведение совместных мероприятий и углубление подготовки военных специалистов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заслушал доклад министра обороны Шухрата Холмухамедова о проводимой работе по укреплению военного сотрудничества с Турцией, сообщила
пресс-служба главы государства.
Во встрече также принял участие высокий представитель Вооруженных сил Турецкой Республики.
В ходе обсуждения стороны рассмотрели вопросы расширения взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.
"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — отметили в пресс-службе президента.
Особое внимание было уделено динамичному развитию военно-технического сотрудничества, включая расширение межведомственных контактов, организацию совместных мероприятий, а также подготовку и повышение квалификации военных специалистов.
По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему углублению партнерства в военной сфере, направленного на укрепление взаимного доверия и развитие практического взаимодействия между Узбекистаном и Турцией.