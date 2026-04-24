ВВП Узбекистана в I квартале 2026 года вырос на 8,7%
Экспорт страны в первом квартале составил $5,8 млрд, а иностранные инвестиции — $13,7 млрд. Инфляция впервые в годовом исчислении снизилась до 7,1%.
2026-04-24T18:00+0500
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Валовой внутренний продукт Узбекистана в январе–марте 2026 года вырос на 8,7% против роста на 6,8% годом ранее. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном критическому анализу показателей первого квартала в разрезе отраслей и регионов, а также обсуждению работ, которые предстоит выполнить в оставшейся части года.Также, по словам президента, промышленность страны за три месяца увеличилась на 8% (6,5% годом ранее), сельское хозяйство — на 5,1% (+3,8%), экономика в указанный период выросла на 6,8%.Экспорт республики в первом квартале составил $5,8 млрд, а иностранные инвестиции — $13,7 млрд. Инфляция впервые в годовом исчислении снизилась до 7,1%.В результате доходы бюджета за январь–март увеличились на 35% по сравнению с прошлым годом и достигли 103 трлн сумов. В местных бюджетах сформировались дополнительные средства в размере 2 трлн 200 млрд сумов.Шавкат Мирзиёев отметил, что на фоне высокой деловой активности страна продолжает демонстрировать устойчивый экономический рост. Это подтверждается как данными отчета Международного валютного фонда, опубликованного на прошлой неделе, так и улучшением позиций Узбекистана в международных рейтингах.В текущем году Узбекистан поднялся на 14 строчек в "Индексе экономической свободы" и впервые вошел в категорию государств с "умеренно свободной экономикой".В декабре Шавкат Мирзиёев подписал закон о параметрах госбюджета-2026 с учетом планируемого в текущем году роста ВВП на 6,6% по сравнению с 2025 годом. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik.
Валовой внутренний продукт Узбекистана в январе–марте 2026 года вырос на 8,7% против роста на 6,8% годом ранее. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на совещании
, посвященном критическому анализу показателей первого квартала в разрезе отраслей и регионов, а также обсуждению работ, которые предстоит выполнить в оставшейся части года.
Также, по словам президента, промышленность страны за три месяца увеличилась на 8% (6,5% годом ранее), сельское хозяйство — на 5,1% (+3,8%), экономика в указанный период выросла на 6,8%.
Экспорт республики в первом квартале составил $5,8 млрд, а иностранные инвестиции — $13,7 млрд. Инфляция впервые в годовом исчислении снизилась до 7,1%.
"По итогам первого квартала наш валовой внутренний продукт вырос на 8,7%, промышленность — на 8%, сфера услуг — на 16,1%, сельское хозяйство — на 5,1%. Экспорт составил 5,8 млрд долларов, а объем иностранных инвестиций — 13,7 млрд долларов. Впервые в годовом выражении инфляция снизилась до 7,1%", — говорилось на совещании.
В результате доходы бюджета за январь–март увеличились на 35% по сравнению с прошлым годом и достигли 103 трлн сумов. В местных бюджетах сформировались дополнительные средства в размере 2 трлн 200 млрд сумов.
"В следующем месяце мы впервые выведем на международные фондовые рынки 30% государственных активов на сумму 2,4 млрд долларов. Это стало возможным благодаря созданию Национального инвестиционного фонда и передаче управления 13 стратегическими предприятиями авторитетной компании “Franklin Templeton”. Мы приняли окончательное решение, тщательно все обдумав, чтобы вывести нашу экономику на новый международный уровень", — сказал глава государства.
Шавкат Мирзиёев отметил, что на фоне высокой деловой активности страна продолжает демонстрировать устойчивый экономический рост. Это подтверждается как данными отчета Международного валютного фонда, опубликованного на прошлой неделе, так и улучшением позиций Узбекистана в международных рейтингах.
В текущем году Узбекистан поднялся на 14 строчек в "Индексе экономической свободы" и впервые вошел в категорию государств с "умеренно свободной экономикой".
В декабре Шавкат Мирзиёев подписал закон о параметрах госбюджета-2026 с учетом планируемого в текущем году роста ВВП на 6,6% по сравнению с 2025 годом. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%.