https://uz.sputniknews.ru/20260425/kontrol-inflyatsii-i-prodovolstvennaya-bezopasnost--novye-porucheniya-prezidenta-57136742.html

Контроль инфляции и продовольственная безопасность — новые поручения президента

Sputnik Узбекистан

Президент поручил усилить меры по сдерживанию инфляции, расширить производство отечественных товаров и укрепить продовольственную безопасность. Отдельное внимание уделено ценовой стабильности, сельскому хозяйству и оперативному решению логистических проблем.

2026-04-25T12:24+0500

инфляция

шавкат мирзиёев

производство

сельское хозяйство

экономика

картофель

мясо

продовольствие

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/18/57128986_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e3a8f9d0589dc90f750105601ab97207.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании заявил, что сдерживание инфляции остается одной из ключевых задач экономической политики государства. Он подчеркнул, что даже при устойчивом росте экономики ускорение инфляции может свести на нет положительный эффект от реформ, поскольку население и предприниматели не смогут в полной мере ощутить улучшение уровня жизни и деловой среды.Глава государства отметил, что с начала года мировые цены на нефть выросли на 40%. В результате геополитических противоречий изменились логистические коридоры, что приводит к увеличению транспортных расходов на экспорт местной продукции и импорт основных потребительских товаров на 25-30%. Это оказывает дополнительное давление на ценообразование на внутреннем рынке. Импортируемая инфляция создает дополнительное давление на внутренние цены — до 1%.Подчеркнуто, что под предлогом внешнего давления недопустимо ослаблять контроль за сдерживанием инфляции. Учитывая, что около 70% потребительской корзины составляют отечественные товары и услуги, перед ответственными лицами и хокимами поставлена задача расширить предложение местной продукции и обеспечить снижение цен для удержания инфляции на уровне 6,5% в текущем году.Кроме того, затронуты вопросы продовольственной безопасности. Отмечено, что из-за сбоев в логистике импорт крупного рогатого скота в первом квартале сократился в два раза. В качестве оперативного решения введены меры по компенсации расходов в размере до 4 миллионов сумов за перевозку самолетом каждого племенного скота, а также возмещению половины транспортных расходов при импорте мяса.Отмечено, что во втором квартале необходимо обеспечить импорт 45 тысяч тонн, а всего до конца года – 130 тысяч тонн мяса. Ответственным лицам поручено оперативно решать проблемы, связанные с препятствиями и простоями в тех или иных транспортных коридорах, посредством онлайн-мониторинга, не дожидаясь обращения предпринимателей.Также сообщено, что в регионах планируется засеять кормовыми культурами 478 тыс. гектаров. Президент раскритиковал ситуацию, при которой в Наманганской области на 74% кормовых площадей до сих пор не завершены посевные работы. Отмечено, что в Зарбдорском, Кызылтепинском и Папском районах, обладающих высоким потенциалом развития животноводства, не начата заготовка силоса. Также неудовлетворительной признана работа в Амударьинском, Гиждуванском, Ханкинском и Багдадском районах.Глава государства сообщил о планах выставить на аукцион дополнительно 100 тысяч гектаров сельхоз земель в рамках новой системы. Он подчеркнул необходимость оперативного проведения аукционов и своевременного вовлечения этих земель в сельскохозяйственный оборот.Отмечено, что предпринимателям, реализующим проекты промышленных плантаций, предоставляются льготы и финансовые ресурсы. Хокимам областей поручено в текущем году образцово организовать не менее пяти крупных индустриальных плодоовощных плантаций.Кроме того, президент раскритиковал ситуацию на рынке картофеля. Было отмечено, что для того чтобы удовлетворить спрос на картофель, в этом году из запланированных 180 тысяч гектаров на 118 тысячах гектаров были посеяны семена. Однако в Кашкадарьинской области картофель посажен лишь на 41% площадей, а в Сурхандарьинской — на 44%. Уже в марте картофель подорожал: в Сурхандарьинской области на 12,4%, в Кашкадарьинской — на 9%.Также были признаны неудовлетворительными работы в специализированных на картофелеводстве районах: Ходжаабад, Андижан, Косонсай, Чартак, Чуст, Янгикурган, Тошлок и Фергана. Президент поручил усилить ответственность и контроль со стороны заместителей хокимов областей по сельскому хозяйству и районных хокимов, допустивших отставание.По итогам совещания президент поручил обеспечить своевременную и эффективную реализацию поставленных задач.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

