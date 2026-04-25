Российские военные освободили населенный пункт Бочково в Харьковской области
2026-04-25T15:15+0500
2026-04-25T15:21+0500
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. ВС России установили контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ.По информации министерства, освобожденный населенный пункт Бочково в Харьковской области был форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям.Также бойцы группировки нанесели поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Шестеровка Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Комаровка и Новодмитровка Сумской области.По данным Минобороны, в зоне действий российской группировки войск "Север" ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
15:15 25.04.2026 (обновлено: 15:21 25.04.2026)
В зоне действий "Севера" ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, станцию РЭБ и три склада материальных средств.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. ВС России установили контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.
По информации министерства, освобожденный населенный пункт Бочково в Харьковской области был форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям.
"Населенный пункт был форпостом противника, откуда враг намеревался наносить огневые удары по подразделениям наших войск", — говорится в сообщении.
Также бойцы группировки нанесели поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Шестеровка Харьковской области.
В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Комаровка и Новодмитровка Сумской области.
По данным Минобороны, в зоне действий российской группировки войск "Север" ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
