Узбекистан
рус
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20260425/sankt-peterburg-i-buxarskaya-oblast-ukreplyayut-promyshlennoe-partnerstvo-57135227.html
Бухара и Санкт-Петербург расширяют промышленное и инвестиционное партнерство
Sputnik Узбекистан
Визит делегации Санкт-Петербурга в Бухарскую область открыл новые перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества. Стороны обсудили совместные проекты, локализацию производства и развитие логистики, укрепляя партнёрские связи.
2026-04-25T11:16+0500
2026-04-25T11:23+0500
бухарская область
санкт-петербург
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/19/57135441_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c00a719a16554f8ef0c448e5f2a4436.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/19/57135441_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_99161fc3cda392bfc49dd6e7065ed034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Бухара и Санкт-Петербург расширяют промышленное и инвестиционное партнерство

11:16 25.04.2026 (обновлено: 11:23 25.04.2026)
© Хокимият Бухарской области Делегация во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым посетила Бухарскую область.
Подписаться
Визит делегации Санкт-Петербурга в Бухарскую область открыл новые перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества. Стороны обсудили совместные проекты, локализацию производства и развитие логистики, укрепляя партнерские связи.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Делегация во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым посетила Бухарскую область в рамках развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Визит состоялся после участия российской стороны в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ: Центральная Азия", прошедшей 20–22 апреля в Ташкенте. Мероприятие собрало более 10 тысяч участников из почти 40 стран и свыше 500 зарубежных компаний, став ключевой площадкой для демонстрации передовых технологий и налаживания деловых контактов.
В ходе переговоров с заместителями хокима Бухарской области Ризо Асадовым и Ботиром Шахриёровым стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, включая промышленную кооперацию, локализацию производства и развитие логистической инфраструктуры.
"Особое внимание было уделено инвестиционному потенциалу региона, условиям, созданным для предпринимателей, а также возможностям привлечения иностранных инвестиций. Российская делегация выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрских связей и реализации совместных проектов", — отметили в хокимияте области.
Отмечено, что на сегодняшний день в Узбекистане действует более 3000 предприятий с участием российского капитала, а также реализуется свыше 150 инвестиционных проектов. В целом товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии и Россией по итогам прошлого года составил около $22 млрд.
В рамках визита делегация посетила ряд промышленных предприятий Бухары, в том числе трикотажную фабрику "Nigora" и завод бытовой техники "ARTEL", где ознакомилась с производственными мощностями и экспортным потенциалом региона.
Ожидается, что достигнутые договорtнности придадут дополнительный импульс развитию межрегионального сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0