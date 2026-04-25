Бухара и Санкт-Петербург расширяют промышленное и инвестиционное партнерство
11:16 25.04.2026 (обновлено: 11:23 25.04.2026)
© Хокимият Бухарской области Делегация во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым посетила Бухарскую область.
Визит делегации Санкт-Петербурга в Бухарскую область открыл новые перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества. Стороны обсудили совместные проекты, локализацию производства и развитие логистики, укрепляя партнерские связи.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Делегация во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым посетила Бухарскую область в рамках развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Визит состоялся после участия российской стороны в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ: Центральная Азия", прошедшей 20–22 апреля в Ташкенте. Мероприятие собрало более 10 тысяч участников из почти 40 стран и свыше 500 зарубежных компаний, став ключевой площадкой для демонстрации передовых технологий и налаживания деловых контактов.
В ходе переговоров с заместителями хокима Бухарской области Ризо Асадовым и Ботиром Шахриёровым стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, включая промышленную кооперацию, локализацию производства и развитие логистической инфраструктуры.
"Особое внимание было уделено инвестиционному потенциалу региона, условиям, созданным для предпринимателей, а также возможностям привлечения иностранных инвестиций. Российская делегация выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрских связей и реализации совместных проектов", — отметили в хокимияте области.
Отмечено, что на сегодняшний день в Узбекистане действует более 3000 предприятий с участием российского капитала, а также реализуется свыше 150 инвестиционных проектов. В целом товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии и Россией по итогам прошлого года составил около $22 млрд.
В рамках визита делегация посетила ряд промышленных предприятий Бухары, в том числе трикотажную фабрику "Nigora" и завод бытовой техники "ARTEL", где ознакомилась с производственными мощностями и экспортным потенциалом региона.
Ожидается, что достигнутые договорtнности придадут дополнительный импульс развитию межрегионального сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.