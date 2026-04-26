Узбекские студенты победили в конкурсе "Дни культуры народов мира" в Оше
Экспозиция демонстрировала культуру 18 стран, включая Испанию, Индию, Узбекистан, Таджикистан, Японию, Россию, Казахстан, Южную Корею, Саудовскую Аравию... 26.04.2026, Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекские студенты стали победителями конкурса "Дни культуры народов мира" в Ошском государственном университе, сообщает ИА "Дунё".Состязание объединило команды из 18 стран, включая Испанию, Индию, Узбекистан, Таджикистан, Японию, Россию, Казахстан, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Францию, Турцию и Китай.Кроме того, команда узбекских студентов стала первой в номинации "Лучший национальный танец".
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Узбекские студенты стали победителями конкурса "Дни культуры народов мира" в Ошском государственном университе, сообщает
ИА "Дунё".
Состязание объединило команды из 18 стран, включая Испанию, Индию, Узбекистан, Таджикистан, Японию, Россию, Казахстан, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Францию, Турцию и Китай.
“Иностранные студенты, обучающиеся в вузе, представили выставки, отражающие культуру и традиции своих стран — национальные музыкальные инструменты и костюмы, блюда, образцы народного прикладного искусства, а также художественно-музыкальные выступления. По итогам конкурса и решению жюри выставка узбекских студентов, подготовленная под руководством директора "Центра узбекского языка и культуры" Окибат Исмановой, заняла первое место среди 18 команд”, — говорится в сообщении.
Кроме того, команда узбекских студентов стала первой в номинации "Лучший национальный танец".