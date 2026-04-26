В Ташкенте обсудили вопросы развития международного сотрудничества в сфере конного спорта

В настоящее время столица Узбекистана принимает престижные международные соревнования по конкуру

2026-04-26T09:57+0500

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте обсудили вопросы развития международного сотрудничества в сфере конного спорта, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.В столице Узбекистана с 23 апреля по 3 мая проходят Международные соревнования по конкуру. Они включают этапы Кубка мира по конкуру, Евразийскую лигу, Кубок Азии, Кубок президента Узбекистана, а также соревнования по выездке уровня CDI1* и CDI3*, утвержденные FEI.Участники — свыше 100 всадников и лошадей из 20 стран, в числе которых Россия, Казахстан, Кыргызстан, Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Египет и другие.Министр спорта Адхам Икрамов, первый зампредседателя НОК Отабек Умаров, Генсек комитета Ойбек Касимов и председатель Федерации коневодства и конного спорта страны Бахромжон Газиев встретились с делегацией во главе с президентом Евразийской ассоциации конного спорта, руководителем Федерации конного спорта России Мариной Сечиной.Стороны выразили готовность укреплять взаимодействие, проводить международные соревнования на высоком уровне и продолжать сотрудничество в развитии конного спорта в регионе.Для справки: Евразийская Ассоциация конного спорта создана в 2020 году в рамках III географической группы FEI и объединяет национальные федерации, а также коммерческие, общественные и некоммерческие организации.В нее входят десять постсоветских государств и Иран. Они объединены в три группы: Европейскую (Россия, Белоруссия, Молдавия), Центральноазиатскую (Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан) и Каспийско-Кавказскую (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран).

