https://uz.sputniknews.ru/20260427/tashkent-mejdunarodnyy-turnir-po-sinxronnomu-plavaniyu-suv-parisi-57167419.html
Ташкент принимает международный турнир по синхронному плаванию "Сув париси"
Ташкент принимает международный турнир по синхронному плаванию "Сув париси"
Sputnik Узбекистан
В двухдневных соревнованиях участвуют 180 спортсменов из Узбекистана, России, Казахстана и Беларуси, которые борются за победу в различных возрастных категориях
2026-04-27T12:01+0500
2026-04-27T12:01+0500
2026-04-27T12:01+0500
спорт
спортивные соревнования
узбекистан
ташкент
синхронное плавание
россия
казахстан
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1b/57163727_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c8c35d5845c4a0dea44c05c5845d9cbd.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ташкент принимает международный турнир по синхронному плаванию "Сув париси" ("Русалочка"), сообщает НОК.В церемонии открытия двухдневных соревнований, которые проходят в Олимпийском городке, приняли участие первый замдиректора Национального Агентства социальной защиты при Президенте РУз, первый зампредседателя Национального Паралимпийского комитета республики, член бюро World Aquatics Шахноза Мирзиёева, председатель Федерации профсоюзов и Uzbekistan Aquatics, министр спорта Адхам Икрамов, первый зампредседателя Национального Олимпийского комитета Отабек Умаров.В этом году соревнования объединили 180 спортсменов из Узбекистана, России, Казахстана и Беларуси, которые борются за победу в различных возрастных категориях. Соревнования завершатся сегодня, 27 апреля.
узбекистан
ташкент
россия
казахстан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1b/57163727_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ea69a62e077b7f492cb62785fe7bb018.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, спортивные соревнования, узбекистан, ташкент, синхронное плавание, россия, казахстан, беларусь
спорт, спортивные соревнования, узбекистан, ташкент, синхронное плавание, россия, казахстан, беларусь
Ташкент принимает международный турнир по синхронному плаванию "Сув париси"
В двухдневных соревнованиях участвуют 180 спортсменов из Узбекистана, России, Казахстана и Беларуси, которые борются за победу в различных возрастных категориях.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Ташкент принимает международный турнир по синхронному плаванию "Сув париси" ("Русалочка"), сообщает
НОК.
В церемонии открытия двухдневных соревнований, которые проходят в Олимпийском городке, приняли участие первый замдиректора Национального Агентства социальной защиты при Президенте РУз, первый зампредседателя Национального Паралимпийского комитета республики, член бюро World Aquatics Шахноза Мирзиёева, председатель Федерации профсоюзов и Uzbekistan Aquatics, министр спорта Адхам Икрамов, первый зампредседателя Национального Олимпийского комитета Отабек Умаров.
В этом году соревнования объединили 180 спортсменов из Узбекистана, России, Казахстана и Беларуси, которые борются за победу в различных возрастных категориях. Соревнования завершатся сегодня, 27 апреля.