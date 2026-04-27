Ташкент принимает международный турнир по синхронному плаванию "Сув париси"

В двухдневных соревнованиях участвуют 180 спортсменов из Узбекистана, России, Казахстана и Беларуси, которые борются за победу в различных возрастных категориях

2026-04-27T12:01+0500

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ташкент принимает международный турнир по синхронному плаванию "Сув париси" ("Русалочка"), сообщает НОК.В церемонии открытия двухдневных соревнований, которые проходят в Олимпийском городке, приняли участие первый замдиректора Национального Агентства социальной защиты при Президенте РУз, первый зампредседателя Национального Паралимпийского комитета республики, член бюро World Aquatics Шахноза Мирзиёева, председатель Федерации профсоюзов и Uzbekistan Aquatics, министр спорта Адхам Икрамов, первый зампредседателя Национального Олимпийского комитета Отабек Умаров.В этом году соревнования объединили 180 спортсменов из Узбекистана, России, Казахстана и Беларуси, которые борются за победу в различных возрастных категориях. Соревнования завершатся сегодня, 27 апреля.

