Мирзиёев: Фестиваль танца "Лазги" становится площадкой культурного диалога разных наций
2026-04-28T10:10+0500
09:50 28.04.2026 (обновлено: 10:10 28.04.2026)
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Международный фестиваль танца "Лазги" становится эффективной площадкой для культурного диалога разных наций, отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравлении
участникам третьего фестиваля.
Церемония его открытия состоялась накануне вечером в Хиве Хорезмской области. Яркое культурное событие объединило свыше 300 талантливых артистов — мастеров танцевального искусства и профессиональные коллективы из более чем трех десятков стран.
"Лазги" — это классический музыкальный памятник, который на протяжении столетий воспевает идеи добра, красоты, мира и дружбы и является символом величия подобно устремленным ввысь минаретам Хивы”, — сказал Мирзиёев.
Глава республики выразил глубокое уважение представителям авторитетных международных и региональных организаций ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ, послам иностранных государств, видным деятелям искусства, ученым, специалистам, всем участникам фестиваля, с особой теплотой и наилучшими пожеланиями поприветствовал жителей древнего Хорезма, принимающего этот форум.
“Отрадно, что международный фестиваль танца "Лазги" — уникального искусства, которое посредством удивительно изящных движений отражает прекрасную душу и глубокие чувства нашего народа, имеющего более чем трехтысячелетнюю славную историю и культуру, — становится эффективной площадкой для культурного диалога разных наций”, — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что международный фестиваль танца "Лазги" — это стратегическая платформа, занимающая важное место в культурной дипломатии Узбекистана. Данный форум стал уже международным культурным брендом, с каждым годом расширяются география и количество его участников.
“Мы и впредь будем рассматривать танец "Лазги" как школу мастерства и опыта для дальнейшего повышения интереса молодежи к нашему классическому искусству, ее воспитания в духе национальных ценностей и реализации творческого потенциала”, — сказал он.
В заключение президент выразил уверенность, что статус этого международного фестиваля, который служит таким благородным целям, будет и дальше расти, и он займет достойное место в мировой культурной жизни.