Мирзиёев: Фестиваль танца "Лазги" становится площадкой культурного диалога разных наций

Мирзиёев: Фестиваль танца "Лазги" становится площадкой культурного диалога разных наций

В Хиве состоялась церемония открытия III Международного фестиваля танца "Лазги". Яркое культурное событие объединило свыше 300 талантливых артистов — мастеров танцевального искусства и профессиональные коллективы из более чем трех десятков стран

2026-04-28T09:50+0500

2026-04-28T09:50+0500

2026-04-28T10:10+0500

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Международный фестиваль танца "Лазги" становится эффективной площадкой для культурного диалога разных наций, отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравлении участникам третьего фестиваля.Церемония его открытия состоялась накануне вечером в Хиве Хорезмской области. Яркое культурное событие объединило свыше 300 талантливых артистов — мастеров танцевального искусства и профессиональные коллективы из более чем трех десятков стран.Глава республики выразил глубокое уважение представителям авторитетных международных и региональных организаций ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ, послам иностранных государств, видным деятелям искусства, ученым, специалистам, всем участникам фестиваля, с особой теплотой и наилучшими пожеланиями поприветствовал жителей древнего Хорезма, принимающего этот форум.Глава государства отметил, что международный фестиваль танца "Лазги" — это стратегическая платформа, занимающая важное место в культурной дипломатии Узбекистана. Данный форум стал уже международным культурным брендом, с каждым годом расширяются география и количество его участников.В заключение президент выразил уверенность, что статус этого международного фестиваля, который служит таким благородным целям, будет и дальше расти, и он займет достойное место в мировой культурной жизни.

хива

хорезмская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

культура, искусство, общество, хива, хорезмская область, фестиваль, танец, лазги, поздравление, президент узбекистана, шавкат мирзиёев