Сколько дней узбекистанцы отдохнут в мае
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в мае
В последний весенний месяц жителей республики дважды ожидают длинные выходные. В соответствии с указом президента создаются условия для полноценного отдыха граждан в период празднования значимых дат
2026-04-28T12:01+0500
2026-04-28T12:01+0500
2026-04-28T12:27+0500
инфографика
узбекистанцы
отдых
праздник
день памяти и почестей
курбан хайит
календарь выходных
указ
президент узбекистана
В мае 2026 года узбекистанцев ожидают длинные выходные в связи Днем памяти и почестей, а также праздником Курбан хайит.В соответствии с указом президента создаются условия для полноценного отдыха граждан в период празднования значимых дат, а также для дальнейшего развития внутреннего и паломнического туризма.Дополнительные дни отдыха добавятся к 9 мая — Дню памяти и почестей, который приходится на субботу.Таким образом, жителей республики ждут три выходных дня подряд.Второй блок праздничных дней связан с празднованием Курбан хайита. Дата праздника определяется по лунному календарю, предварительно она выпадает на четверг, 28 мая.Указом президента пятница 29 мая станет дополнительным выходным днем для всех категорий работников. Таким образом, узбекистанцы отдохнут 4 дня подряд: с 28 по 31 мая.Наглядно — в инфографике SputnikУзбекистан.
инфографика, узбекистанцы, отдых, праздник, день памяти и почестей, курбан хайит, календарь выходных, указ, президент узбекистана, инфографика
инфографика, узбекистанцы, отдых, праздник, день памяти и почестей, курбан хайит, календарь выходных, указ, президент узбекистана, инфографика
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в мае
12:01 28.04.2026 (обновлено: 12:27 28.04.2026)
В последний весенний месяц жителей республики дважды ожидают длинные выходные. В соответствии с указом президента создаются условия для полноценного отдыха граждан в период празднования значимых дат.
В мае 2026 года узбекистанцев ожидают длинные выходные в связи Днем памяти и почестей, а также праздником Курбан хайит.
В соответствии с указом
президента создаются условия для полноценного отдыха граждан в период празднования значимых дат, а также для дальнейшего развития внутреннего и паломнического туризма.
Дополнительные дни отдыха добавятся к 9 мая — Дню памяти и почестей, который приходится на субботу.
9 мая (суббота) — официальный праздничный выходной;
11 мая (понедельник) — дополнительный день отдыха для работающих по пятидневному графику.
Таким образом, жителей республики ждут три выходных дня подряд.
Второй блок праздничных дней связан с празднованием Курбан хайита. Дата праздника определяется по лунному календарю, предварительно она выпадает на четверг, 28 мая.
Указом президента пятница 29 мая станет дополнительным выходным днем для всех категорий работников. Таким образом, узбекистанцы отдохнут 4 дня подряд: с 28 по 31 мая.
Наглядно — в инфографике SputnikУзбекистан
.