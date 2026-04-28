Сколько дней узбекистанцы отдохнут в мае

В последний весенний месяц жителей республики дважды ожидают длинные выходные. В соответствии с указом президента создаются условия для полноценного отдыха граждан в период празднования значимых дат

2026-04-28T12:27+0500

В мае 2026 года узбекистанцев ожидают длинные выходные в связи Днем памяти и почестей, а также праздником Курбан хайит.В соответствии с указом президента создаются условия для полноценного отдыха граждан в период празднования значимых дат, а также для дальнейшего развития внутреннего и паломнического туризма.Дополнительные дни отдыха добавятся к 9 мая — Дню памяти и почестей, который приходится на субботу.Таким образом, жителей республики ждут три выходных дня подряд.Второй блок праздничных дней связан с празднованием Курбан хайита. Дата праздника определяется по лунному календарю, предварительно она выпадает на четверг, 28 мая.Указом президента пятница 29 мая станет дополнительным выходным днем для всех категорий работников. Таким образом, узбекистанцы отдохнут 4 дня подряд: с 28 по 31 мая.Наглядно — в инфографике SputnikУзбекистан.

