https://uz.sputniknews.ru/20260428/v-belarusi-poyavilsya-sovet-molodyx-sootechestvennikov-uzbekistana-57187772.html
В Беларуси появился Совет молодых соотечественников Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Данный орган станет основным каналом коммуникации Посольства РУз с молодежью, будет координировать работу по организации мероприятий и решению текущих вопросов студентов
2026-04-28T11:00+0500
беларусь
вузы
узбекистан
соотечественники
студенты
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57188041_381:214:2732:1536_1920x0_80_0_0_564761bc2f61dedddb1237597e865ede.png
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Беларуси создали Совет молодых соотечественников Узбекистана (СМСУБ) и провели в Минске первое учредительное собрание Совета, сообщает ИА "Дунё".В ходе собрания избрали председателя и актив Совета, утвердили устав и план работы на год. Также запущен официальный Telegram-канал СМСУБ для оперативного информирования, взаимопомощи и консультаций.С участием студентов-лидеров из числа обучающихся в ведущих вузах Беларуси соотечественников рассмотрели организационные вопросы, обсудили цели и задачи Совета.“Данный орган будет являться основным каналом коммуникации Посольства с молодежью, координировать работу по организации последующих мероприятий и решении текущих вопросов студентов”, — говорится в сообщении.
беларусь
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57188041_514:0:2562:1536_1920x0_80_0_0_294ddf4bf7f6c5bd0d635a295dff9916.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
