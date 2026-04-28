В Беларуси появился Совет молодых соотечественников Узбекистана

В Беларуси появился Совет молодых соотечественников Узбекистана

Данный орган станет основным каналом коммуникации Посольства РУз с молодежью, будет координировать работу по организации мероприятий и решению текущих вопросов студентов

2026-04-28T11:00+0500

2026-04-28T11:00+0500

2026-04-28T11:00+0500

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Беларуси создали Совет молодых соотечественников Узбекистана (СМСУБ) и провели в Минске первое учредительное собрание Совета, сообщает ИА "Дунё".В ходе собрания избрали председателя и актив Совета, утвердили устав и план работы на год. Также запущен официальный Telegram-канал СМСУБ для оперативного информирования, взаимопомощи и консультаций.С участием студентов-лидеров из числа обучающихся в ведущих вузах Беларуси соотечественников рассмотрели организационные вопросы, обсудили цели и задачи Совета.“Данный орган будет являться основным каналом коммуникации Посольства с молодежью, координировать работу по организации последующих мероприятий и решении текущих вопросов студентов”, — говорится в сообщении.

беларусь

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

беларусь, вузы, узбекистан, соотечественники, студенты, общество