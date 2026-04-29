Как СМИ удержать аудиторию в эпоху пятисекундного фокуса — модуль SputnikPRO в Ташкенте
Отдельное внимание эксперт уделила фактчекингу, работе с нейросетями и ошибкам современных СМИ в погоне за скоростью
2026-04-29T18:30+0500
18:30 29.04.2026
Отдельное внимание эксперт уделила фактчекингу, работе с нейросетями и ошибкам современных средств массовой информации в погоне за скоростью.
В Ташкенте прошел мастер-класс проекта SputnikPro, посвященный современным подходам к работе в медиа. Участникам рассказали, как удерживать внимание аудитории и адаптировать сложные темы под формат digital.
Руководитель Радио Спутник Маргарита Некрасова — спикер с более чем 10-летним опытом работы в цифровых медиа — поделилась практическими рекомендациями по созданию контента, который не теряет качества даже в коротком формате. По ее словам, сегодня журналистика сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны блогеров и социальных сетей.
"Мы живем в эпоху, когда у нас есть буквально пять секунд, чтобы заинтересовать человека. Если вы не зацепили его сразу, он просто пролистнет дальше. Самое важное и интересное должно быть в начале, иначе аудитория просто не дойдет до сути", — отметила Некрасова.
По словам эксперта, люди чаще всего приходят в интернет за развлечением, поэтому новости должны вовлекать и давать повод для обсуждения с другими.
Отдельное внимание уделили роли журналиста в эпоху фейков. Как подчеркнула спикер, именно проверка информации остается ключевой задачей профессиональных медиа.

"При большом потоке информации самое важное — это верификация и умение отделить факт от недостоверных данных", — пояснила эксперт.

Также на лекции обсудили использование нейросетей. Сегодня они помогают редакциям выполнять рутинные задачи, однако творческая работа остается за человеком.

"Нейросети хорошо справляются с механической работой, но придумать интересный поворот и по-настоящему раскрыть тему может только журналист", — подчеркнула Маргарита Некрасова.

Эксперт также обратила внимание на распространенные ошибки современных медиа — копирование новостей без проверки, искажение смысла ради громких заголовков.

"Например, вы работаете в хорошем, крупном издании и берете комментарий у спикера. Вам нужно сделать этот материал более ярким, читаемым. Но очень часто журналисты идут на риск и делают какой-то яркий, кликбейтный заголовок на основе цитаты спикера, исказив суть. Это чревато тем, что в дальнейшем этот спикер вряд ли даст вам комментарий, поскольку у него уже есть вот такой негативный опыт работы с вами", — предупредила Некрасова.

Она также представила чек-лист для написания качественных постов, выделив эмоциональный критерий: новость должна быть настолько интересной, чтобы журналисту самому захотелось поделиться этой информацией со своим другом.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
