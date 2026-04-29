Как СМИ удержать аудиторию в эпоху пятисекундного фокуса — модуль SputnikPRO в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Отдельное внимание эксперт уделила фактчекингу, работе с нейросетями и ошибкам современных СМИ в погоне за скоростью

2026-04-29T18:30+0500

В Ташкенте прошел мастер-класс проекта SputnikPro, посвященный современным подходам к работе в медиа. Участникам рассказали, как удерживать внимание аудитории и адаптировать сложные темы под формат digital.Руководитель Радио Спутник Маргарита Некрасова — спикер с более чем 10-летним опытом работы в цифровых медиа — поделилась практическими рекомендациями по созданию контента, который не теряет качества даже в коротком формате. По ее словам, сегодня журналистика сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны блогеров и социальных сетей.По словам эксперта, люди чаще всего приходят в интернет за развлечением, поэтому новости должны вовлекать и давать повод для обсуждения с другими.Отдельное внимание уделили роли журналиста в эпоху фейков. Как подчеркнула спикер, именно проверка информации остается ключевой задачей профессиональных медиа.Также на лекции обсудили использование нейросетей. Сегодня они помогают редакциям выполнять рутинные задачи, однако творческая работа остается за человеком.Эксперт также обратила внимание на распространенные ошибки современных медиа — копирование новостей без проверки, искажение смысла ради громких заголовков.Она также представила чек-лист для написания качественных постов, выделив эмоциональный критерий: новость должна быть настолько интересной, чтобы журналисту самому захотелось поделиться этой информацией со своим другом.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

