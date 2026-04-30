Что будет, если не ужинать
Эксперт рассказала, насколько правдива народная мудрость: "завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу"
2026-04-30T22:03+0500
Регулярный пропуск ужина не вреден для здоровья при условии, что завтрак и обед были полноценными, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста по здоровому питанию Екатерину Ким.Эксперт предупредила, что если человек на ночь переедает, то это может плохо отразиться на сне, могут сниться кошмары, и это скажется на утреннем самочувствии.Вместе с тем людям с гастритом, язвой или проблемами с желчным пузырем голодать даже по несколько часов нельзя — это может привести к обострению. У других отказ от ужина способен вызвать бессонницу, раздражительность, снижение работоспособности — из-за низкого уровня сахара в крови.
Регулярный пропуск ужина не вреден для здоровья при условии, что завтрак и обед были полноценными, сообщает РИА Новости
со ссылкой на специалиста по здоровому питанию Екатерину Ким.
"Мне нравится поговорка "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу". Если на ужин вам не хочется есть, можно не есть. Я знаю людей, которые регулярно не ужинают и прекрасно себя чувствуют. Но при этом у них полноценные завтрак и обед, и к вечеру им не хочется есть", — отметила она.
Эксперт предупредила, что если человек на ночь переедает, то это может плохо отразиться на сне, могут сниться кошмары, и это скажется на утреннем самочувствии.
"Если человек переедает перед сном, то организм всю ночь работает, переваривая пищу, и, соответственно, человек не высыпается", — пояснила она.
Вместе с тем людям с гастритом, язвой или проблемами с желчным пузырем голодать даже по несколько часов нельзя — это может привести к обострению. У других отказ от ужина способен вызвать бессонницу, раздражительность, снижение работоспособности — из-за низкого уровня сахара в крови.