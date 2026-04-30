Что подписали по итогам переговоров президента Узбекистана и премьер-министра Чехии
16:00 30.04.2026 (обновлено: 16:44 30.04.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписан пакет двусторонних соглашений между Узбекистаном и Чехией
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Андрей Бабиш 29-30 апреля находится в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в узком формате и с участием делегаций двух стран. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний визит станет прорывным и откроет качественно новый этап в истории узбекско-чешских отношений.
Особое внимание уделили вопросам наращивания объемов взаимной торговли.
“Поставлена задача довести товарооборот до 1 миллиарда долларов, в том числе за счет расширения номенклатуры поставок”, — говорится в сообщении.
Для стимулирования взаимной торговли:
создается первый узбекский филиал сертификации в Чехии;
с чешскими партнерами ведется строительство современной лаборатории по сертификации автомобилей стандарта Евро-6 и квантового эталона.
Также достигнута договоренность о подготовке Программы технологичной кооперации с ведущими компаниями Чехии, включающей реализацию проектов в области машиностроения, "зеленой" энергетики, геологии и критического сырья, химии, фармацевтики и других направлениях.
Собеседники отметили перспективы кооперации в сфере развития инфраструктуры и создания "умных городов", инженерного дела, цифровизации, поддержав в данном контексте проектные инициативы, озвученные в ходе состоявшегося накануне узбекско-чешского бизнес-форума.
Вместе с тем, стороны:
приветствовали намерения Агентства по страхованию экспортных кредитов и Экспортного банка Чехии по поддержке реализации проектов в Узбекистане;
для продвижения всей экономической повестки предложили создать Деловой совет и провести в августе этого года в Ташкенте очередное заседание Межправкомиссии;
в культурно-гуманитарной сфере подтвердили обоюдный интерес к расширению образовательного и академического обмена, в том числе по программам двойных дипломов;
подчеркнули важность регулярного проведения взаимных дней культуры и кино, выставок и концертов, а также наращивания взаимного турпотока;
“В этих целях будет проработан вопрос возобновления прямого авиарейса между столицами двух стран”, — говорится в сообщении.
отдельно рассмотрели перспективы взаимодействия в области организованной трудовой миграции;
обменялись мнениями по вопросам международной повестки;
договорились о подготовке совместной дорожной карты по своевременной реализации принятых решений.
По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Андрей Бабиш подписали Совместную декларацию о продвижении расширенного сотрудничества.
Подписан пакет двусторонних соглашений между Узбекистаном и Чехией
“Также состоялась церемония подписания двусторонних соглашений, в том числе об экономическом, промышленном, научном и технологическом сотрудничестве, подготовке дипломатических кадров, совместном проектировании и поддержке создания метрологической лаборатории, научно-инновационном сотрудничестве в сфере метрологии, сотрудничестве в области геологии, а также по поставкам электропоездов”, — говорится в сообщении.
Далее президент Узбекистана и премьер-министр Чехии вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Премьер-министр Чехии вместе посадили дерево
Церемония стала символом крепнущей дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, ознаменовала начало нового этапа в развитии узбекско-чешских многоплановых отношений, добавили в пресс-службе.
