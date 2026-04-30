Что подписали по итогам переговоров президента Узбекистана и премьер-министра Чехии

Андрей Бабиш 29-30 апреля находится в республике с официальным визитом

2026-04-30T16:00+0500

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в узком формате и с участием делегаций двух стран. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний визит станет прорывным и откроет качественно новый этап в истории узбекско-чешских отношений.Особое внимание уделили вопросам наращивания объемов взаимной торговли.Для стимулирования взаимной торговли:Также достигнута договоренность о подготовке Программы технологичной кооперации с ведущими компаниями Чехии, включающей реализацию проектов в области машиностроения, "зеленой" энергетики, геологии и критического сырья, химии, фармацевтики и других направлениях.Собеседники отметили перспективы кооперации в сфере развития инфраструктуры и создания "умных городов", инженерного дела, цифровизации, поддержав в данном контексте проектные инициативы, озвученные в ходе состоявшегося накануне узбекско-чешского бизнес-форума.Вместе с тем, стороны:По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Андрей Бабиш подписали Совместную декларацию о продвижении расширенного сотрудничества.Далее президент Узбекистана и премьер-министр Чехии вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей.Церемония стала символом крепнущей дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, ознаменовала начало нового этапа в развитии узбекско-чешских многоплановых отношений, добавили в пресс-службе.Андрей Бабиш 29-30 апреля находится в республике с официальным визитом.

