День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник
15:35 30.04.2026 (обновлено: 15:42 30.04.2026)
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел пресс-показ фильма журналиста Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра".
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik, Елизавета Борисенко. Власти стран Балтии уже длительное время ведут максимально русофобскую политику: в странах сносятся памятники, ограничиваются права русскоязычного населения и вычеркивается историческая память. В то же время, по открытым данным, в Латвии, Литве и Эстонии совокупно проживает около 900 тыс. этнических русских, а число жителей, кто активно использует русский язык — превышает 1 млн человек. Именно поэтому сохранение наследия — одна из важнейших задач, которая стоит перед нами.
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел пресс-показ фильма журналиста Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра".
© Sputnik / Maria DevakhinaДень Победы в Прибалтике
День Победы в Прибалтике
© Sputnik / Maria Devakhina
Фильм рассказывает историю одного из важнейших праздников для русских жителей Балтии (Латвии, Эстонии и Литвы). Там 9 мая прошел путь от всенародного торжества послевоенных лет до полного запрета в 2022 году.
Автор и продюсер фильма Андрей Стариков сам из Латвии. Оттуда он уехал в 2015 году после возвращения Крыма.
© Sputnik / Maria DevakhinaДень Победы в Прибалтике
День Победы в Прибалтике
© Sputnik / Maria Devakhina
"Наш фильм отвечает двум главным задачам. Первая — напомнить нашим людям в Прибалтике, что они не одиноки, и дать ответы на их вопросы. Вторая — начать диалог о возвращении российского культурного, мемориального и исторического присутствия в регион. День Победы в Прибалтику вернется — это нормальность", — заявил на пресс-конференции автор фильма.
Напомним, в странах Балтии 9 мая официально не отмечается как праздник. Публичные акции, шествия и любое использование советской символики в этот день запрещены законом. Государство рассматривает события 1944–1945 годов не как освобождение, а как начало советской оккупации. Здесь стоит подчеркнуть, что безвозвратные потери Красной Армии в ходе Прибалтийской операции составили более 61 тыс. человек, санитарные — свыше 218 тыс. Сейчас же вместо Дня Победы 8 мая отмечается День памяти жертв Второй мировой войны.
В Латвии, Литве и Эстонии действуют строгие запреты на георгиевские ленточки, советские флаги, гербы и военную форму советского образца. Также запрещены памятные шествия, в том числе акция "Бессмертный полк". Полиция жестко следит за соблюдением этих ограничений: их нарушителей ждут штрафы или даже административный арест.
При этом большая часть в том числе русскоязычного населения продолжает отмечать День Победы — в кругу семьи и близких.
Более того, в соцсетях можно найти фотографии, на которых люди возлагают цветы к памятникам. Но есть нюанс: такие действия иногда проходят под пристальным контролем полиции.
"Мы делали не мелодраму, это политический продукт и политическая работа. <…> Это естественная ситуация: начать работать с образом возвращения и праздника Победы, и российского присутствия в целом: мемориального, духовного, культурного, языкового. Да, сегодня это сильно оторвано от реалий, но ожидания формируют реальность. Для кого-то в Прибалтике это будет иметь психотерапевтический эффект, кому-то поможет легче пройти сложности, с которыми сталкиваются", — рассказал Sputnik Андрей Стариков.
Фильм состоит не только из исторических, но и личных сюжетов, что не может не отразиться на эмоциональном состоянии, продолжает продюсер.
"Те сюжеты, которые мы показывали, и лично мной и коллегами, кто работал над фильмом, воспринимаются весьма эмоционально, как личные вызовы", — обращает внимание Стариков.
Например, в фильме есть очень проникновенные кадры того, как девочку с Георгиевскими ленточками в косичках забирает латвийская полиция как раз за использование символа воинской доблести.
Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, который родился в Вильнюсе, подчеркнул, что на бытовом уровне никакой русофобии, например, в Литве нет. После развала Советского Союза страна бережно и с уважением отнеслась к русскоязычному населению. Но потом все стало меняться, а к 2014 году страны Балтии окончательно встали на путь русофобии.
© SputnikДень Победы в Прибалтике
День Победы в Прибалтике
© Sputnik
"Русскоязычные ресурсы в Прибалтике постоянно блокируют, но это позиция слабого, позиция людей, которые абсолютно не уверены в своей правоте и страшно напуганы. И самое страшное оружие, которым Россия может ответить, — это правда", — сказал журналист.
Одна из задач фильма — охватить максимально широкую аудиторию. 2 мая уже состоится премьера на телеканале "Россия 24". Фильм будет опубликован на RT International в англоязычном дубляже, показан на каналах RT.Docна на двух языках. Кроме того, пройдет трансляция в эфире медиахолдинга Союзного государства "Союзный".
Одна из важнейших задач сейчас — это доносить правду по всем возможным каналам, обратили внимание участники презентации. Поэтому стоит не только верить, но и ожидать, когда историческое наследие и память полномасштабно войдут в жизнь стран региона.
"День Победы вернется в Балтику, когда изменится геополитическая ситуация, когда в регион вернутся наши смыслы и нарративы. Вполне возможно, что это будет скоро", — резюмировал Sputnik историк и политолог Владимир Симиндей.