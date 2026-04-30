День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел пресс-показ фильма журналиста Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра"
2026-04-30T15:35+0500
2026-04-30T15:42+0500
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik, Елизавета Борисенко. Власти стран Балтии уже длительное время ведут максимально русофобскую политику: в странах сносятся памятники, ограничиваются права русскоязычного населения и вычеркивается историческая память. В то же время, по открытым данным, в Латвии, Литве и Эстонии совокупно проживает около 900 тыс. этнических русских, а число жителей, кто активно использует русский язык — превышает 1 млн человек. Именно поэтому сохранение наследия — одна из важнейших задач, которая стоит перед нами.В пресс-центре "Россия сегодня" прошел пресс-показ фильма журналиста Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра".Фильм рассказывает историю одного из важнейших праздников для русских жителей Балтии (Латвии, Эстонии и Литвы). Там 9 мая прошел путь от всенародного торжества послевоенных лет до полного запрета в 2022 году.Автор и продюсер фильма Андрей Стариков сам из Латвии. Оттуда он уехал в 2015 году после возвращения Крыма.Напомним, в странах Балтии 9 мая официально не отмечается как праздник. Публичные акции, шествия и любое использование советской символики в этот день запрещены законом. Государство рассматривает события 1944–1945 годов не как освобождение, а как начало советской оккупации. Здесь стоит подчеркнуть, что безвозвратные потери Красной Армии в ходе Прибалтийской операции составили более 61 тыс. человек, санитарные — свыше 218 тыс. Сейчас же вместо Дня Победы 8 мая отмечается День памяти жертв Второй мировой войны.В Латвии, Литве и Эстонии действуют строгие запреты на георгиевские ленточки, советские флаги, гербы и военную форму советского образца. Также запрещены памятные шествия, в том числе акция "Бессмертный полк". Полиция жестко следит за соблюдением этих ограничений: их нарушителей ждут штрафы или даже административный арест.При этом большая часть в том числе русскоязычного населения продолжает отмечать День Победы — в кругу семьи и близких.Более того, в соцсетях можно найти фотографии, на которых люди возлагают цветы к памятникам. Но есть нюанс: такие действия иногда проходят под пристальным контролем полиции.Фильм состоит не только из исторических, но и личных сюжетов, что не может не отразиться на эмоциональном состоянии, продолжает продюсер. Например, в фильме есть очень проникновенные кадры того, как девочку с Георгиевскими ленточками в косичках забирает латвийская полиция как раз за использование символа воинской доблести.Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, который родился в Вильнюсе, подчеркнул, что на бытовом уровне никакой русофобии, например, в Литве нет. После развала Советского Союза страна бережно и с уважением отнеслась к русскоязычному населению. Но потом все стало меняться, а к 2014 году страны Балтии окончательно встали на путь русофобии.Одна из задач фильма — охватить максимально широкую аудиторию. 2 мая уже состоится премьера на телеканале "Россия 24". Фильм будет опубликован на RT International в англоязычном дубляже, показан на каналах RT.Docна на двух языках. Кроме того, пройдет трансляция в эфире медиахолдинга Союзного государства "Союзный".Одна из важнейших задач сейчас — это доносить правду по всем возможным каналам, обратили внимание участники презентации. Поэтому стоит не только верить, но и ожидать, когда историческое наследие и память полномасштабно войдут в жизнь стран региона."День Победы вернется в Балтику, когда изменится геополитическая ситуация, когда в регион вернутся наши смыслы и нарративы. Вполне возможно, что это будет скоро", — резюмировал Sputnik историк и политолог Владимир Симиндей.
