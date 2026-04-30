Узбекистан
рус
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20260430/shavkat-mirziyoev-naznachil-svoego-novogo-predstavitelya-po-kulture-57235663.html
Шавкат Мирзиёев назначил своего нового представителя по культуре
Sputnik Узбекистан
Ранее Гиёсиддин Режабов заведовал сектором Департамента по креативной экономике и туризму Администрации президента
2026-04-30T09:50+0500
2026-04-30T12:50+0500
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Гиёсиддин Режабов назначен представителем президента Узбекистана по культуре, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Ранее Режабов занимал пост заведующего сектором Департамента по креативной экономике и туризму Администрации президента.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44263350_29:0:2470:1831_1920x0_80_0_0_9f8e289bb0c1397de01af8562f896419.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:50 30.04.2026 (обновлено: 12:50 30.04.2026)
© Пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко на заседании Совета по вопросам судебной реформы.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета по вопросам судебной реформы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2026
© Пресс-служба президента Украины
Подписаться
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Гиёсиддин Режабов назначен представителем президента Узбекистана по культуре, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Ранее Режабов занимал пост заведующего сектором Департамента по креативной экономике и туризму Администрации президента.
“Указом Президента Республики Узбекистан Режабов Гиёсиддин Кутбиддинович назначен на должность представителя Президента Республики Узбекистан по культуре и в связи с этим освобожден от должности заведующего сектором Департамента по креативной экономике и туризму Администрации Президента Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0