Шавкат Мирзиёев назначил своего нового представителя по культуре
09:50 30.04.2026 (обновлено: 12:50 30.04.2026)
© Пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко на заседании Совета по вопросам судебной реформы.
© Пресс-служба президента Украины
Подписаться
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Гиёсиддин Режабов назначен представителем президента Узбекистана по культуре, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Ранее Режабов занимал пост заведующего сектором Департамента по креативной экономике и туризму Администрации президента.
“Указом Президента Республики Узбекистан Режабов Гиёсиддин Кутбиддинович назначен на должность представителя Президента Республики Узбекистан по культуре и в связи с этим освобожден от должности заведующего сектором Департамента по креативной экономике и туризму Администрации Президента Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
