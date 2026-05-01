https://uz.sputniknews.ru/20260501/korol-shaxmat-uzbekistan-sindarov-zvanie-chempion-mira-fide-57262367.html
Король шахмат: Синдаров поборется за звание чемпиона мира ФИДЕ — дата матча
Sputnik Узбекистан
2026-05-01T11:53+0500
узбекистан
фиде
шахматы
шахматный турнир
чемпионат мира по шахматам
джавохир синдаров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0a/56815167_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e422a7f737067677fe89cf645e03489d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0a/56815167_84:0:1193:832_1920x0_80_0_0_0e1a15a6b25da3fdd49fa57d9446193e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:53 01.05.2026 (обновлено: 12:53 01.05.2026)
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
С 23 ноября по 17 декабря этого года Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу проведут матч за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает
ФИДЕ.
Эта игра станет завершением цикла чемпионатов мира ФИДЕ и будет самой "молодой" в истории данного противостояния — обоим гроссмейстерам исполнится по 20 лет.
Общий бюджет соревнования составит примерно $8,5 млн, а минимальный приз — $2,5 млн.
В данный момент ФИДЕ объявила конкурс на право проведения мероприятия. Подать заявку можно будет до 31 мая.
Ранее, напомним, Синдаров победил на турнире претендентов — в партии 13-го тура сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов и за тур до завершения турнира стал недосягаем для Гири, занимающего второе место.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в резиденции "Куксарой" наградил Жавохира Синдарова орденом "Мехнат шухрати". Одержав победу в Турнире претендентов, Синдаров впервые в истории узбекских шахмат достиг выдающегося результата, установил рекорды как по количеству набранных очков, так и по числу побед.