В горах Самарканда впервые прошел этнофестиваль — фото

В рамках фестиваля прошла серия спортивных соревнований, включая национальную борьбу, конные игры и стрельбу из лука.

2026-05-01T12:47+0500

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Впервые в Самаркандской области провели мероприятие, объединившее традиции, спорт и атмосферу народного праздника, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Этнофестиваль, прошедший в горах Агалыка, позволил взрослым на время вернуться в детство, наполненное подвижными играми, а молодежи — открыть для себя увлекательный мир развлечений.Гости с интересом наблюдали и сами участвовали в таких народных забавах, как перетягивание каната, игра в лянгу (ашички), поднятие камня, прыжки, а также перетягивание палки — мас-рестлинг. Зрелищными оказались и выступления канатоходцев, акробатов, жонглеров и силачей.В рамках этнофестиваля прошла серия спортивных соревнований, включая национальную борьбу, конные игры, а также состязания по стрельбе из лука.Особую атмосферу этнофестиваля создали воздушные шары, устремившиеся в небо, а также яркие музыкальные и танцевальные выступления.

