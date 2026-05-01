Цифровой шелковый путь: саммит INMerge прошел в Ташкенте
Цифровой шелковый путь: саммит INMerge прошел в Ташкенте
Одной из центральных тем дискуссии стало построение "повседневных экосистем".
2026-05-01T18:06+0500
2026-05-01T18:06+0500
2026-05-01T18:06+0500
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Ташкенте уже во второй раз прошел международный саммит INMerge, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.INMerge — это глобальная платформа, объединяющая стартапы, представителей инновационных экосистем, корпоративный сектор и государственные структуры для формирования будущих инноваций. Цель платформы — продвигать инновации в разных регионах мира.Открывая программу, мотивационный спикер и предприниматель Каспар Крэйвен напомнил, что старые подходы больше не работают: "Вы не можете ориентироваться в новом мире, используя старый набор схем". Именно эта мысль стала лейтмотивом всего дня.Одной из центральных тем дискуссии было построение "повседневных экосистем". Технический директор экосистемы Uzum Кевин Ханда подчеркнул, что доверие — главный актив электронной коммерции и финтеха.Он напомнил, что еще недавно покупка крупной техники могла занимать два дня поездки в Ташкент, а теперь Uzum доставляет, например, в Нукус уже на следующий день.Директор по продукту, маркетингу и клиентскому опыту компании "Bir Ecosystem" Максим Евдокимов добавил, что рынок стал гораздо требовательнее.По его словам, экосистемы не строятся по плану — они вырастают из одного действительно сильного продукта.Гендиректор Paynet Анвар Исамухамедов рассказал о трансформации компании и напомнил о запуске Paynet 2.0 в прошлом году.Сейчас, по словам гендиректора, идет работа над Paynet Хolis — новый продукт для малого бизнеса, который позволяет зарегистрировать предпринимателя прямо в приложении, без необходимости обращаться в госорганы или налоговые службы.В рамках INMerge главным событием стала презентация стартапов. Победители получили путевку на основной саммит INMerge в Баку, который пройдет 8-9 октября 2026 года. Стартап, занявший первое место, получит полностью финансируемый пакет, а еще два стартапа — частичную финансовую поддержку.Глава инноваций PASHA Financial Holding Тугра Мусаева подчеркнула, что при оценке стартапов ключевым фактором является не только их инвестиционная привлекательность, но и способность создавать системную ценность в рамках двух рынков.Инновационный саммит INMerge впервые был проведен в Баку в 2021 году и с тех пор проводится ежегодно в разных странах. В этом году он прошел в Ташкенте, а организатором выступил азербайджанский инвестиционный конгломерат PASHA Holding.
https://uz.sputniknews.ru/20260422/ii-konomika-evrazii-meditsina-marketpleysy-57054377.html
узбекистан, саммит
Цифровой шелковый путь: саммит INMerge прошел в Ташкенте
Одной из центральных тем дискуссии стало построение "повседневных экосистем".
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
В Ташкенте уже во второй раз прошел международный саммит INMerge, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
INMerge — это глобальная платформа, объединяющая стартапы, представителей инновационных экосистем, корпоративный сектор и государственные структуры для формирования будущих инноваций. Цель платформы — продвигать инновации в разных регионах мира.
Открывая программу, мотивационный спикер и предприниматель Каспар Крэйвен напомнил, что старые подходы больше не работают: "Вы не можете ориентироваться в новом мире, используя старый набор схем". Именно эта мысль стала лейтмотивом всего дня.
Одной из центральных тем дискуссии было построение "повседневных экосистем". Технический директор экосистемы Uzum Кевин Ханда подчеркнул, что доверие — главный актив электронной коммерции и финтеха.
"Мы сделали ставку на физическую инфраструктуру: все товары находятся на наших складах, мы точно знаем их наличие и качество", — поделился Ханда.
Он напомнил, что еще недавно покупка крупной техники могла занимать два дня поездки в Ташкент, а теперь Uzum доставляет, например, в Нукус уже на следующий день.
Директор по продукту, маркетингу и клиентскому опыту компании "Bir Ecosystem" Максим Евдокимов добавил, что рынок стал гораздо требовательнее.
"Сегодня уже недостаточно скорости или больших инвестиций. Ключевое — это качество и уровень сервиса", — отметил Евдокимов.
По его словам, экосистемы не строятся по плану — они вырастают из одного действительно сильного продукта.
Гендиректор Paynet Анвар Исамухамедов рассказал о трансформации компании и напомнил о запуске Paynet 2.0 в прошлом году.
"Мы хотим, чтобы Paynet был лайфстайл‑продуктом. В рамках Paynet 2.0 мы запустили, например, Paynet Gold — пользователи приложения Paynet Wallet могут покупать золотые слитки, инвестируя средства в свое будущее. Также мы внедрили криптопродукты: идентифицированные пользователи могут приобретать криптовалюту через приложение", — рассказал Исамухамедов.
Сейчас, по словам гендиректора, идет работа над Paynet Хolis — новый продукт для малого бизнеса, который позволяет зарегистрировать предпринимателя прямо в приложении, без необходимости обращаться в госорганы или налоговые службы.
В рамках INMerge главным событием стала презентация стартапов. Победители получили путевку на основной саммит INMerge в Баку, который пройдет 8-9 октября 2026 года. Стартап, занявший первое место, получит полностью финансируемый пакет, а еще два стартапа — частичную финансовую поддержку.
Глава инноваций PASHA Financial Holding Тугра Мусаева подчеркнула, что при оценке стартапов ключевым фактором является не только их инвестиционная привлекательность, но и способность создавать системную ценность в рамках двух рынков.
"Мы рассматриваем проекты через двойную призму: с одной стороны, как инвестиционную возможность, с другой — как инструмент для выстраивания партнерства с корпоративным сектором. В этом контексте Азербайджан и Узбекистан обладают редким преимуществом — сходной структурой рынков и пользовательского поведения, что существенно снижает барьеры для масштабирования. Это позволяет не просто инвестировать, а осознанно выстраивать кросс-граничные модели роста и интеграции", — объяснила Тугра Мусаева.
Инновационный саммит INMerge впервые был проведен в Баку в 2021 году и с тех пор проводится ежегодно в разных странах. В этом году он прошел в Ташкенте, а организатором выступил азербайджанский инвестиционный конгломерат PASHA Holding.