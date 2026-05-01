Цифровой шелковый путь: саммит INMerge прошел в Ташкенте

Одной из центральных тем дискуссии стало построение "повседневных экосистем".

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Ташкенте уже во второй раз прошел международный саммит INMerge, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.INMerge — это глобальная платформа, объединяющая стартапы, представителей инновационных экосистем, корпоративный сектор и государственные структуры для формирования будущих инноваций. Цель платформы — продвигать инновации в разных регионах мира.Открывая программу, мотивационный спикер и предприниматель Каспар Крэйвен напомнил, что старые подходы больше не работают: "Вы не можете ориентироваться в новом мире, используя старый набор схем". Именно эта мысль стала лейтмотивом всего дня.Одной из центральных тем дискуссии было построение "повседневных экосистем". Технический директор экосистемы Uzum Кевин Ханда подчеркнул, что доверие — главный актив электронной коммерции и финтеха.Он напомнил, что еще недавно покупка крупной техники могла занимать два дня поездки в Ташкент, а теперь Uzum доставляет, например, в Нукус уже на следующий день.Директор по продукту, маркетингу и клиентскому опыту компании "Bir Ecosystem" Максим Евдокимов добавил, что рынок стал гораздо требовательнее.По его словам, экосистемы не строятся по плану — они вырастают из одного действительно сильного продукта.Гендиректор Paynet Анвар Исамухамедов рассказал о трансформации компании и напомнил о запуске Paynet 2.0 в прошлом году.Сейчас, по словам гендиректора, идет работа над Paynet Хolis — новый продукт для малого бизнеса, который позволяет зарегистрировать предпринимателя прямо в приложении, без необходимости обращаться в госорганы или налоговые службы.В рамках INMerge главным событием стала презентация стартапов. Победители получили путевку на основной саммит INMerge в Баку, который пройдет 8-9 октября 2026 года. Стартап, занявший первое место, получит полностью финансируемый пакет, а еще два стартапа — частичную финансовую поддержку.Глава инноваций PASHA Financial Holding Тугра Мусаева подчеркнула, что при оценке стартапов ключевым фактором является не только их инвестиционная привлекательность, но и способность создавать системную ценность в рамках двух рынков.Инновационный саммит INMerge впервые был проведен в Баку в 2021 году и с тех пор проводится ежегодно в разных странах. В этом году он прошел в Ташкенте, а организатором выступил азербайджанский инвестиционный конгломерат PASHA Holding.

