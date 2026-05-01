https://uz.sputniknews.ru/20260501/uzbekistan-cis-platforma-upravleniye-opasny-otxod-57261615.html

Первая в СНГ платформа по управлению опасными отходами появится в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Мощности по переработке опасных отходов планируют довести до 330 тыс. тонн в год.

2026-05-01T10:55+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0f/27147349_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5976dc7e906ee5c9e1eb33679cf81da7.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Узбекистане предложили создать первую в СНГ интегрированную платформу по управлению опасными отходами. С презентацией проекта ознакомился Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства. На базе платформы запустят систему лабораторной классификации опасных отходов, производство RDF-топлива из них, а также физико-химическую и термическую переработку.Проект стоимостью $260 млн внедрят в Навоийской области, где появится и специализированный полигон. Мощность по переработке планируют довести до 330 тысяч тонн опасных отходов в год. Президенту Узбекистана также доложили о ходе реализации проектов по производству электроэнергии путем сжигания бытовых отходов. В Андижанской, Наманганской, Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях уже строят 6 заводов общей стоимостью $933 млн. На них ежегодно будут перерабатывать 3,6 млн тонн твердых бытовых отходов и производить 1,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Вскоре планируют создать еще 5 таких заводов стоимостью $633 млн.В этом году уровень санитарной очистки намерены увеличить до 90%, поставить новую специализированную технику и рекультивировать 18 полигонов. При этом к 2030 году в Узбекистане хотят сократить количество полигонов на 50%. Кроме того, в следующие 5 лет в стране появятся 70 станций перегрузки отходов, которые уменьшат нагрузку на полигоны и затраты на перевозку.Для утилизации строительных отходов тоже откроют цифровую платформу — с ее помощью будут отслеживать весь путь от образования до утилизации в режиме реального времени.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

