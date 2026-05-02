Мирзиёев наградил супругов Ле Бретон, спасших узбекского солдата в годы Второй мировой
Во время Второй мировой войны супруги, рискуя собственной жизнью, укрыли и спасли узбекистанского солдата Бокижона Акрамова, бежавшего из нацистского концлагеря.
2026-05-02T10:14+0500
10:02 02.05.2026 (обновлено: 10:14 02.05.2026)
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посмертно наградил орденом "Дустлик" британскую супружескую пару Джона и Филлис Эмили Ле Бретон, укрывших во время Второй мировой войны солдата советской армии, узбекистанца Бокижона Акрамова, бежавшего из фашистского концлагеря, сообщила
пресс-служба главы государства.
Президент подписал соответствующий указ. В документе отмечается, что британцы предоставили убежище в своем доме солдату, сумевшему сбежать из фашистского концлагеря на острове Джерси, "несмотря на серьезный риск для собственной жизни".
"За проявленные в годы Второй мировой войны, в крайне опасной обстановке, высокое мужество и гуманизм – спасение жизни узбекистанского солдата Бокижона Акрамова, сумевшего сбежать из фашистского концлагеря на острове Джерси, предоставив ему убежище в своем доме, несмотря на серьезный риск для собственной жизни, а также за особый вклад в утверждение идей мира, дружбы и братства между народами наградить граждан Великобритании – Джона и Филлис Эмили Ле Бретон (посмертно) орденом "Дўстлик" Республики Узбекистан", — гласит текст документа.
Согласно документам военного архива, Бокижон Акрамов во время войны попал в немецкий плен после ожесточенных боев в июле 1941 года. Спустя год Акрамова вместе с двумя тысячами заключенных перевезли на британский остров Джерси, где фашисты создали концлагерь после оккупации в 1940 году Норманских островов.
По данным издания, Акрамову удалось бежать из концлагеря, на острове его спрятала семейная пара Ле Бретон, воспитывавшая четырех маленьких детей. Опасаясь разоблачения, хозяева называли беглеца "Томом", чтобы дети случайно не выдали его настоящее имя во время немецких проверок.