Российские военные установили контроль над Миропольем в Сумской области
За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 250 боевиков, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.
2026-05-02T15:10+0500
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Мирополье в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские бойцы нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Колодезное и Лютовка Харьковской области.В зоне действий российской группировки войск "Север" противник потерял до 250 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Как сообщили в министерстве, после установления контроля над Миропольем российская группировка наступает на нескольких направлениях и продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.В ведомстве рассказали, что в ходе штурма российские мотострелки совместно с расчетами беспилотных систем группировки войск "Север" выбили украинских националистов из села.Подходящие резервы противника при этом заблаговременно уничтожали российские артиллеристы.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Российская армия освободила населенный пункт Мирополье в Сумской области, сообщает Минобороны
РФ.
"В ходе штурма мотострелки совместно с расчетами беспилотных систем группировки войск "Север" выбили украинских националистов механизированной бригады из села, а подходящие резервы заблаговременно уничтожались артиллеристами. Противник понес потери и был вынужден отступить, оставив позиции", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российские бойцы нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Колодезное и Лютовка Харьковской области.
В зоне действий российской группировки войск "Север" противник потерял до 250 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Как сообщили в министерстве, после установления контроля над Миропольем российская группировка наступает на нескольких направлениях и продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.
"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", — говорится в сообщении.
В ходе штурма российские мотострелки совместно с расчетами беспилотных систем группировки войск "Север" выбили украинских националистов из села.
Подходящие резервы противника при этом заблаговременно уничтожали российские артиллеристы.