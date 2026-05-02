Российские военные установили контроль над Миропольем в Сумской области

За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 250 боевиков, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

2026-05-02T15:10+0500

2026-05-02T15:10+0500

2026-05-02T15:05+0500

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Мирополье в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские бойцы нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Колодезное и Лютовка Харьковской области.В зоне действий российской группировки войск "Север" противник потерял до 250 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Как сообщили в министерстве, после установления контроля над Миропольем российская группировка наступает на нескольких направлениях и продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.В ведомстве рассказали, что в ходе штурма российские мотострелки совместно с расчетами беспилотных систем группировки войск "Север" выбили украинских националистов из села.Подходящие резервы противника при этом заблаговременно уничтожали российские артиллеристы.

