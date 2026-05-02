Узбекистан набирает популярность у иностранных студентов — статистика

За три месяца 2026 года Узбекистан с целью обучения посетили более 15 тысяч иностранных граждан. Наибольшую долю составили студенты из Туркменистана, Индии и Таджикистана — около 74% от общего числа.

2026-05-02T18:30+0500

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе –марте 2026 года в Узбекистан с целью обучения въехали 15 124 иностранных гражданина.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 8,5 тыс. человек или в 2,3 раза.Больше всего в страну с целью получить образование въехали граждане Туркменистана ( 7 174 человек), Индии (2 835 человек), и соседнего Таджикистана (1 170 человек). На них приходится почти 74% иностранных студентов.Граждане еще каких стран чаще всего приезжали на обучение в Узбекистан:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

