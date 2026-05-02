https://uz.sputniknews.ru/20260502/uzbekskiy-dzyudoist-zavoeval-serebro-turnir-bolshogo-shlema-dushanbe-57283036.html

Узбекский дзюдоист завоевал серебро на турнире "Большого шлема" в Душанбе

Sputnik Узбекистан

В первый день соревнований сборная Узбекистана пополнила свою копилку одной серебряной медалью.

2026-05-02T14:24+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/02/57282621_0:52:852:531_1920x0_80_0_0_9c4bb9861ffa79d7160e01c05a733b9e.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Душанбе стартовал четвертый международный турнир серии "Большого шлема" по дзюдо, где в первый день соревнований сборная Узбекистана сумела пополнить медальную копилку, сообщает НОК.Серебряную награду принес Азизбек Ортиков, выступавший в весовой категории до 66 кг. По ходу турнира он уверенно одолел представителей Кыргызстана и Франции, а в полуфинале одержал победу над чемпионом мира 2021 года Яго Абулатзе из России.В финальной схватке Ортиков встретился с лидером сборной Таджикистана Нурали Эмомали — финалистом прошлого чемпионата мира. В упорной борьбе узбекистанский дзюдоист уступил сопернику и завершил турнир с серебряной медалью.За медали престижного старта и важные рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду борются около 250 спортсменов более чем из 30 стран мира.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

