Глава МИД Узбекистана встретился с директором эмиратской фармкомпании
Речь шла о возможностях сотрудничества в фармацевтической сфере, а также локализации производства
2026-05-03T11:05+0500
2026-05-03T11:08+0500
11:05 03.05.2026 (обновлено: 11:08 03.05.2026)
© Пресс-служба МИД Узбекистана
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Речь шла о возможностях сотрудничества в фармацевтической сфере, а также локализации производства.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с директором саудовской фармкомпании Яссером Ибрагимимом Аль-Убайдой. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.
“В ходе визита в Королевство Саудовскую Аравию провели встречу с Яссером Ибрагимимом Аль-Убайдой, генеральным директорм компании “Sudair Pharma”. Обсудили возможности сотрудничества в фармацевтической сфере, а также вопросы локализации производства”, — говорится в сообщении.
Саидов пригласил компанию изучить возможности рынка Узбекистана и принять участие в V Ташкентском международном инвестиционном форуме.
Рассчитываем на достижение взаимовыгодных результатов, заключил глава внешнеполитического ведомства.
