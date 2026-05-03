Вместе через культуру: как прошел квест Русского дома в Ташкенте

Мероприятие объединило школьников, студентов и молодых специалистов, подарив участникам массу положительных эмоций и отличное настроение

2026-05-03T18:44+0500

В Ташкенте прошел квест "Дом, где живет Россия". Его организовало представительство Россотрудничества в Узбекистане при поддержке Государственного молодежного театра РУз и команды "Волонтеры Победы" в Центральном парке культуры и отдыха столицы под девизом "Вместе через культуру".В квесте участвовали школьники, студенты и молодые специалисты: всего 12 команд по пять человек в каждой. Среди участников были преподаватели ташкентских филиалов российских вузов.Перед началом мероприятия все получили "паспорта" Русского дома с названиями станций, которые нужно было пройти на протяжении квеста — "Живое слово", "Тепло традиции", "Музыка души", "Русский узор", "Вместе" и "Русский характер". Также у каждой команды был маршрутный лист с указанием очередности станций.Учитель математики общеобразовательной школы №159 города Ташкента Кристина Симанова — участник проекта "Российский учитель за рубежом". На квест она пришла со своими учениками.Ребята собирали русские пословицы и поговорки из отдельных слов и изображений, рисовали матрешек, пели русские песни, показывали, как умеют ходить в гости и встречать гостей. Не обошлось и без спортивных состязаний — игры в городки и классиков с закрытыми глазами.По итогам квеста третье и второе места заняли команды Университета мировой экономики и дипломатии "Любимчики декана" и "Поколение чудес", соответственно. А победителем стала команда Международного университета “NORDIK".Один из членов команды — Нодирбек Ахадбеков — рассказал, что часто участвует в мероприятиях Русского дома в Ташкенте, и не так давно занял второе место на олимпиаде "Быстрый старт"."Когда увидел, что в честь 25-летия Русского дома будет организовано такое мероприятие, сразу пригласил всех знакомых, которые интересуются русским языком. Было очень радостно, что пришли даже те, кто не очень хорошо знают русский язык, но они все равно показали свой интерес. Было приятно, что они, несмотря на то что некоторые вещи, может, и не понимали, старались. И вот благодаря этим стараниям, благодаря этому энтузиазму мы сегодня и заняли первое место, я считаю. Показали всем, что в нашем университете есть люди, которые интересуются русским языком", — сказал он.Поощрительные призы также получили команды ташкентских филиалов МГУ и МГИМО.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

