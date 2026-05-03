Президент Узбекистана посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде

Глава республики прибыл в Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития

2026-05-03T18:09+0500

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде, сообщает пресс-служба главы государства.Руководитель страны прибыл в древний город для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития.По инициативе Шавката Мирзиёева эту священную обитель отстроили заново соответствии с высоким статусом Имама Бухари в исламском мире и его огромным духовным наследием. Для паломников создали все необходимые условия. В этом году накануне Рамазан хайита комплекс вновь открыл свои двери для верующих, и более 60 тыс. узбекистанцев и зарубежных гостей совершили здесь праздничный намаз.В результате масштабной созидательной работы комплекс Имама Бухари, ранее обслуживавший 12 тыс. паломников в день, теперь может принимать до 65 тыс. посетителей.После открытия комплекса в течение месяца его посетили более 1 млн соотечественников и иностранных граждан.Президент дал указания по созданию еще больших удобств для посетителей комплекса, расширению возможностей для отправления религиозных обрядов и близкого ознакомления с наследием великого предка-мухаддиса.Он также подчеркнул важность расширения парковочных мест для приезжающих в комплекс на автотранспорте, дальнейшего благоустройства прогулочных зон для паломников, создания естественной и комфортной среды для их отдыха.Глава государства отметил важность системной работы по повышению культуры паломничества, благоустройству священных мест и кладбищ, созданию достойных условий для их посещения.Президент Узбекистана подчеркнул, что укрепление уважительного отношения к памяти усопших имеет важное духовно-воспитательное значение, способствует осознанию молодым поколением своей идентичности и преемственности национальных ценностей.

