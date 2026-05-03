Шавкат Мирзиёев примет участие в ежегодном заседании Совета управляющих АБР

2026-05-03T09:50+0500

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3–4 мая примет участие в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития в городе Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Пятидневный саммит объединит делегации из более 100 стран, руководителей и представителей АБР, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и других институтов, а также порядка 2 тыс. представителей иностранных правительств, топ-менеджеров ведущих зарубежных компаний и банков, транснациональные корпорации и авторитетных экспертов. Всего ожидают свыше 4 тыс. делегатов.Главная тема заседания – "Перекрестки прогресса: продвижение взаимосвязанного будущего региона". Форум станет одной из ключевых международных площадок для обсуждения приоритетов глобального и регионального экономического развития.В фокусе внимания участников будут вопросы "зеленой" трансформации, энергетического перехода, цифровизации, привлечения инвестиций, продовольственной безопасности, устойчивости промышленных цепочек поставок и другие.Узбекистан является членом АБР с 1995 года и входит в число крупнейших его партнеров: совокупный портфель проектов достигает почти $16 млрд. Республика принимает ежегодное заседание Банка во второй раз.

