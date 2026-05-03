Захарова рассказала, в чем подлинная ценность Всемирного дня свободы печати
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой.
© Пресс-служба МИД РФ/
Подписаться
Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечают ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, в чем заключается подлинная ценность Всемирного дня свободы печати.
В комментарии по случаю Всемирного дня свободы печати она отметила, что предназначение этой даты – служить напоминанием международному сообществу о значимости принципов свободного доступа к информации, медиаплюрализма и обеспечения безопасных условий для работы журналистов.
Оценивая сегодняшнюю ситуацию в сфере информации и коммуникаций, она констатировала ее продолжающуюся деградацию.
“В основе этого регресса – нацеленность государств "коллективного Запада" и его стран-сателлитов на бескомпромиссную стерилизацию своего информационного пространства и зачистку от любых проявлений инакомыслия”, — сказала Захарова.
Она указала, что тотальная нетерпимость к иным точкам зрения как производная укоренившегося там мифа о собственной исключительности стала лейтмотивом политики псевдодемократий по насаждению тоталитарной цензуры, русофобии, пропаганды войны и идей превосходства над остальным миром.
Одновременно против России развязана и ведется с неослабевающей интенсивностью гибридная агрессия, затрагивающая в том числе медийное пространство и его цифровое измерение, добавила Захарова.
Она также отметила, что установка на полный разрыв связей с Россией и всем русским, отрабатываемая враждебными РФ режимами в странах Прибалтики, в Молдове и на Украине, получила юридическое оформление в виде правовых норм, притесняющих русский язык, культуру, каноническую православную веру, разрешающих вандализм в отношении мемориального наследия и целенаправленное переписывание истории.
“Нарушения профессиональных прав российских журналистов и СМИ лицемерными "поборниками" свободы слова принимают все новые, зачастую омерзительные формы, вплоть до сфабрикованных уголовных дел против неугодных журналистов и вольнодумцев, угроз, насилия и различных видов давления не только в отношении самих корреспондентов, но и членов их семей”, — сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ акцентировала внимание на том, что неприкрытое наступление Запада на сами принципы здорового демократического общества и фундаментальные права человека осуществляется на фоне единодушного молчания профильных международных структур, таких как ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, чей долг — недопущение подобных проявлений.
“Эти институты продолжают закрывать глаза и на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения, к которому по международному гуманитарному праву относятся сотрудники СМИ”, — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия не позволит им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжит настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан.
“Убеждены, что подлинная ценность Всемирного дня свободы печати заключается не в оторванных от реальности торжественных речах и громогласных заявлениях по календарному поводу, а в дееспособности и эффективности всей международной системы защиты этого базового принципа информационного общества, без которого невозможно обеспечить устойчивое развитие и процветание на планете”, — заключила Мария Захарова.
Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечают ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году.
Инициатива отмечать этот день принадлежит представителям независимой печати стран Африки. Дата 3 мая выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году в столице Намибии Виндхуке представители независимой печати африканских стран приняли Виндхукскую декларацию о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы. Документ содержит призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер.
Всемирный день свободы печати – это возможность повысить информированность граждан о нарушениях свободы печати и напомнить о том, что в десятках стран мира СМИ подвергаются цензуре, штрафам, принудительным закрытиям или приостановке деятельности, а журналисты, редакторы и издатели становятся жертвами преследований, нападений, незаконных арестов и даже убийств. Этот день дает возможность поощрить и развить инициативы по защите свободы печати и провести оценку состояния свободы печати во всем мире.