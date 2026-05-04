Что предложил Шавкат Мирзиёев на заседании Совета управляющих АБР в Самарканде

Работа форума под девизом "Перекрестки прогресса: продвижение взаимосвязанного будущего региона" объединила свыше 4 тыс. экспертов из более чем 100 стран, представителей иностранных правительств, международных финансовых организаций, ведущих банков и компаний

2026-05-04T15:02+0500

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития в Самарканде, сообщает пресс-служба главы государства.Форум под девизом "Перекрестки прогресса: продвижение взаимосвязанного будущего региона" объединил свыше 4 тыс. экспертов из более чем 100 стран, представителей иностранных правительств, международных финансовых организаций, ведущих банков и компаний.Глава республики отметил, что Узбекистан гордится проведением столь авторитетного форума.Он детально остановился на результатах реформ, осуществляемых в стране:В ближайшее время республика выведет на международный фондовый рынок 30% акций Национального инвестиционного фонда, включающего активы 13 стратегических крупных предприятий.Лидер РУз особо отметил роль Азиатского банка развития и других международных финансовых организаций в масштабных реформах, осуществляемых в Узбекистане.Он сообщил, что Узбекистан и АБР наметили конкретные планы по дальнейшему расширению тесного сотрудничества в таких важных направлениях, как сокращение бедности, развитие человеческого капитала и строительство современной инфраструктуры. Накануне стороны подписали новую программу сотрудничества на $12 млрд.Он акцентировал внимание на том, что сегодня цифровые технологии и искусственный интеллект переводят практически все отрасли в совершенно новый формат.По прогнозам Всемирной торговой организации, к 2040 году за счет ИИ объем международного торгового оборота вырастет дополнительно на 40%.Узбекистан серьезно взялся за развитие информационных технологий при непосредственном содействии АБР, а также партнеров из США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Японии, Республики Корея и Китая:Безусловно, использование открытых моделей ИИ необходимо и в наиболее востребованных населением сферах — образовании, здравоохранении, водном хозяйстве, экологии и обеспечении продовольственной безопасности, сказал президент.В этих целях глава Узбекистана:Мирзиёев также напомнил, что развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, в свою очередь, резко увеличивает потребность в энергетических ресурсах.Он рассказал, что Узбекистан добился значительного прогресса в этой области:По его словам, самой актуальной задачей становится обеспечение взаимосвязанности транспортных систем и стабильности логистических коридоров.Изменение логистических коридоров вследствие различных конфликтов и противоречий в мире уже сегодня приводит к росту транспортных расходов для стран Центральной Азии до 30%, а сроки доставки увеличиваются на несколько недель.Глава республики напомнил о начале работ по проекту строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, связывающей Восток и Запад. Новый транспортный маршрут существенно повысит транзитный потенциал всего региона. Сроки доставки грузов сократятся до 10 дней, будет создана возможность для перевозки до 15 млн тонн грузов в год.Президент Узбекистана высказал заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с частным сектором при участии АБР.Он подчеркнул, что в нынешний технологический век день ото дня усиливается конкуренция в области критических минералов.По оценкам международных экспертов, к 2040 году спрос на важные для промышленности минералы вырастет в 6 раз.Мирзиёев сообщил, что Узбекистан располагает крупными запасами меди, вольфрама, молибдена, магния, графита, ванадия, титана и других полезных ископаемых. Для освоения этого потенциала совместно корейскими партнерами налажена работа R&D-центра и строится "Технопарк металлов будущего" в Ташкентской и Самаркандской областях. С крупными компаниями США, Китая и Турции запустили более 70 проектов на сумму $1,6 млрд.Глава Узбекистана указал на необходимость внедрять современные технологии и цифровые решения в геологоразведочных работах, применять экологические стандарты в процессах добычи и переработки, создавать устойчивые цепочки поставок критических минералов.Президент напомнил, что серьезное воздействие на развитие стран Центральной Азии оказывают изменение климата и опустынивание.В Узбекистане в целях смягчения последствий экологических проблем:Говоря о туристической сфере, он отметил, что в условиях мировой нестабильности миллионы туристов ищут безопасные направления.Центральная Азия обладает огромным потенциалом в таких направлениях, как паломнический, культурный, гастрономический, этнографический, экстремальный и медицинский туризм.Благодаря вниманию к сфере и реформам, направленным на создание необходимой инфраструктуры, сервиса, визового и транспортного обеспечения, и прежде всего — на обеспечение безопасности туристов, за десять лет поток иностранных гостей в Узбекистан вырос в шесть раз и достиг 12 млн человек в год.Недавно открытый в Ташкенте Центр исламской цивилизации, признанный научной и духовной сокровищницей Центральной Азии, и мемориальный комплекс великого ученого и мыслителя Имама Бухари, возведенный в Самарканде, стали новыми уникальными достопримечательностями страны.Он отметил, что все эти предложения и инициативы Узбекистан готов осуществлять в активном партнерстве с АБР не только в рамках суверенного кредитования, но и посредством государственно-частного партнерства, инструментов гарантирования, смешанного финансирования и мобилизации частного капитала.В заключение он отметил, что в условиях резких перемен, происходящих сегодня в мировой экономике, роль Азиатского банка развития в обеспечении социально-экономической стабильности обширного региона становится еще более важной.

