Геологический музей Узбекистана: путь от одной комнаты к международному уровню

Государственный геологический музей в Ташкенте — уникальное пространство, где прошлое Земли встречается с современной наукой. Основанный в 1926-ом, сейчас он является крупным научно-образовательным центром с богатой коллекцией, развивающим международное сотрудничество

2026-05-04T18:13+0500

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik, Бахром Хатамов. История Государственного геологического музея Узбекистана начинается в 1926 году. В то время его экспозиция занимала всего одну комнату. Со временем коллекция пополнялась благодаря работе геологов, которые приносили уникальные находки — минералы, горные породы и редкие образцы. Это и стало основой формирования музейных фондов.Новый этап развития музея начался в 1976 году, когда запланировали строительство отдельного здания на площади Хадра. В 1987-м строительство завершилось, а с 1988 года учреждение функционировало как научно-производственный и учебный центр при Мингеологии. Центр активно занимался геологическими исследованиями по всей стране, а также проводил образовательные программы, экскурсии и ознакомительные занятия для студентов, школьников и широкой общественности.Особое внимание уделялось популяризации науки: музей принимал зарубежные делегации, ученых и представителей компаний, демонстрируя достижения геологической отрасли Узбекистана. Также проводили олимпиады "Юный геолог", направленные на развитие интереса молодежи к науке.Экспозиции полностью обновили в соответствии с современной концепцией музейного дела.Сегодня музей насчитывает около 50 тыс. экспонатов, включая минералы, горные породы, шлифы и редкие геологические находки. Экспозиционные залы расположены на трех этажах и охватывают широкий спектр тем: от происхождения Земли и Солнечной системы до вулканов, землетрясений, палеонтологии и природных ресурсов.В числе экспонатов — большой бивень древнего слона. Архидискодоны — древнейшие представители семейства слоновых, относящиеся к роду Archidiscodon, непосредственные предшественники и предки мамонтов. Они обитали в эпоху позднего плиоцена, около 2–2,5 млн лет назад, и населяли преимущественно саванные ландшафты. Высота этих животных в холке достигала примерно 4,5 метра. Основу их рациона составляли травы, а также ветви и листья деревьев. В дальнейшем эволюционную линию Archidiscodon продолжили мамонты.Напомним, что в октябре 2013 года в Ташобласти, примерно в 20 километрах к юго-востоку от Ахангарана, вблизи селения Овжасай, обнаружили останки древнего представителя отряда хоботных. Находка длительное время находилась под землей в законсервированном состоянии. Однако после извлечения на поверхность под воздействием кислорода, температуры, атмосферного давления и других факторов останки начали постепенно разрушаться.Музей активно сотрудничает с международными организациями, включая Шанхайский музей науки и технологий, Геологический музей Китая, университет Цукуба (Япония) и университет имени Павла Йозефа Шафарика (Словакия). В 2020 году учреждению присвоили статус "музей высшей категории".Сегодня Государственный геологический музей Узбекистана — это не только хранилище уникальных экспонатов, но и важный научно-образовательный центр, который демонстрирует богатство природных ресурсов Узбекистана и способствует развитию геологической науки.

