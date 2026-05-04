https://uz.sputniknews.ru/20260504/s-kem-vstretilsya-shavkat-mirziyoev-v-ramkax-ocherednogo-zasedaniya-soveta-upravlyayuschix-abr-57308804.html

С кем встретился Шавкат Мирзиёев в рамках очередного заседания Совета управляющих АБР

С кем встретился Шавкат Мирзиёев в рамках очередного заседания Совета управляющих АБР

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана 3-4 мая находится в Самарканде для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития

2026-05-04T12:35+0500

2026-05-04T12:35+0500

2026-05-04T12:35+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

абр

самарканд

визит правительственной делегации узбекистана в таджикистан

южная корея

япония

саудовская аравия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57304047_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_8ea29c239460a1ba4e522bf87c3a888d.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Республики Корея, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча прошла в Самарканде, где глава Узбекистана находится 3-4 мая для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития.Высокий гость передал руководителю Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна. Стороны с удовлетворением отметили итоги прошедшей ранее встречи лидеров в Нью-Йорке.Он также выразил надежду на поддержку корейской стороны в цифровизации системы управления государственными финансами.Глава Узбекистана выдвинул ряд инициатив в ходе встречи с делегацией во главе с министром финансов Японии Сацуки Катаямой.Стороны договорились ускорить реализацию социально значимых проектов в сферах возобновляемой энергетики, медицины, информационных технологий, транспорта и сельского хозяйства.Кроме того, Мирзиёев рассмотрел ход реализации крупных инвестпроектов с Саудовской Аравией.Глава республики высоко оценил деятельность данной компании — ключевого партнера Узбекистана в сфере "зеленой" энергетики.Президент Узбекистана 3-4 мая находится в Самарканде для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития.

самарканд

южная корея

япония

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, абр, самарканд, визит правительственной делегации узбекистана в таджикистан, южная корея, япония, саудовская аравия