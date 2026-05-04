С кем встретился Шавкат Мирзиёев в рамках очередного заседания Совета управляющих АБР
Мирзиёев обсудил новые проекты с Кореей, Японией и ACWA Power
Глава Узбекистана 3-4 мая находится в Самарканде для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Республики Корея, сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча прошла в Самарканде, где глава Узбекистана находится 3-4 мая для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития.
“В рамках мероприятий заседания Совета управляющих Азиатского банка развития Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Республики Корея во главе с заместителем Премьер-министра, министром экономики и финансов Ку Юн Чхолем. Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-корейских отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Высокий гость передал руководителю Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна. Стороны с удовлетворением отметили итоги прошедшей ранее встречи лидеров в Нью-Йорке.
“Президент Узбекистана уделил отдельное внимание вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Южной Кореей…Выступил за подготовку портфеля новых инвестиционных проектов в приоритетных направлениях и интенсификации межрегиональных обменов”, — говорится в сообщении.
Он также выразил надежду на поддержку корейской стороны в цифровизации системы управления государственными финансами.
Глава Узбекистана выдвинул ряд инициатив в ходе встречи с делегацией во главе с министром финансов Японии Сацуки Катаямой.
“Президент Узбекистана выдвинул ряд перспективных инициатив, направленных на модернизацию финансовой системы страны, в частности внедрение искусственного интеллекта в сферу казначейства, цифровую трансформацию финансов и подготовку высококвалифицированных специалистов в этом направлении”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились ускорить реализацию социально значимых проектов в сферах возобновляемой энергетики, медицины, информационных технологий, транспорта и сельского хозяйства.
Кроме того, Мирзиёев рассмотрел ход реализации крупных инвестпроектов с Саудовской Аравией.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках очередного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития принял делегацию во главе с председателем компании "ACWA Power" Мухаммадом Абунайяном. В ходе встречи рассмотрены вопросы расширения партнерства и ускорения реализации совместных проектов”, — говорится в сообщении.
Глава республики высоко оценил деятельность данной компании — ключевого партнера Узбекистана в сфере "зеленой" энергетики.
“Особое внимание уделено перспективным направлениям сотрудничества. В частности, обсуждены вопросы строительства международного аэропорта "Новый Ташкент", создания многопрофильного медицинского учреждения в городе Фергане, а также запуска современного дата-центра в IT-парке”, — говорится в сообщении.
