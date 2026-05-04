Врач перечислил самые важные для организма электролиты
По словам специалиста, доктор всегда должен следить за балансом электролитов перед тем, как назначать определенные группы лекарств
Калий и натрий — самые важные электролиты для человека, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексея Хухрева.По его словам, дефицит или переизбыток этих элементов приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Он добавил, что многие лекарства от давления "имеют тенденцию калий подбрасывать". Поэтому, при приеме препаратов, которые повышают калий, необходимо уравновешивать лекарствами, которые выводят калий, питьевыми диуретиками.Натрий, продолжил врач, прежде всего отвечает за баланс воды в организме.Хухрев также предупредил, что хлор, магний и фосфор зачастую увязаны между собой, и если повышается один, то снижается другой элемент.
22:01 04.05.2026
По словам специалиста, доктор всегда должен следить за балансом электролитов перед тем, как назначать определенные группы лекарств.
Калий и натрий — самые важные электролиты для человека, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексея Хухрева.
По его словам, дефицит или переизбыток этих элементов приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
"Калий, наверное, самый важный электролит. Причем, как повышение калия, так его понижение — критичны и приводят к нарушению деятельности сердца. Соответственно, если калий повышен, сердце остановится в систоле (сокращении). А если он снижен, то остановится в диастоле (расслаблении). И то, и другое — плохо. Потеря этого электролита как правило, идет в результате каких-то серьезных нарушений в организме или в результате действия лекарств", — пояснил Алексей Хухрев.
Он добавил, что многие лекарства от давления “имеют тенденцию калий подбрасывать”. Поэтому, при приеме препаратов, которые повышают калий, необходимо уравновешивать лекарствами, которые выводят калий, питьевыми диуретиками.
Натрий, продолжил врач, прежде всего отвечает за баланс воды в организме.
"Если у человека натрий низкий, он начинает воду терять. Если натрий высокий, наоборот, идет задержка жидкости. И человек отекает. Любой знает, если хорошо поесть что-то соленое, то на следующее утро в зеркало смотришь и понимаешь, что что-то сделал не так”, — отметил он.
Хухрев также предупредил, что хлор, магний и фосфор зачастую увязаны между собой, и если повышается один, то снижается другой элемент.
"Толковый доктор всегда должен следить за балансом электролитов, и перед тем, как назначать определенные группы лекарств, обязательно надо посмотреть, в каком состоянии калий и натрий, потому что если ты это дело не посмотришь и назначишь что-то, то можешь нажить себе больших проблем, ну и пациенту, естественно, в первую очередь", — подытожил врач.
