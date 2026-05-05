Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260505/chto-obsudila-pervaya-ledi-uzbekistana-s-korolevoy-malayzii-57324819.html
Что обсудила первая леди Узбекистана с королевой Малайзии
Что обсудила первая леди Узбекистана с королевой Малайзии
Sputnik Узбекистан
Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии
2026-05-05T09:50+0500
2026-05-05T09:57+0500
зироат мирзиёева
узбекистан
встреча
малайзия
политика
искусство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/05/57320145_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_2cd1e35b9fa5fa24b43628b3f556e108.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева встретилась с Королевой Малайзии Раджой Зарит Софией, прибывшей в республику с визитом. Об этом Зироат Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.Первая леди Узбекистана представила королеве Малайзии образцы узбекского искусства.Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления дружбы, расширения культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии.В рамках программы пребывания она выступит с речью на конференции "Научная традиция в исламской цивилизации: источники, актуальные вопросы и потенциал", которая пройдет в Центре исламской цивилизации в Ташкенте. Также запланирована поездка в Самарканд, где Раджа Зарит София посетит комплекс Имама аль-Бухари.Визит королевы Малайзии в Узбекистан продлится до 8 мая.
https://uz.sputniknews.ru/20260504/v-uzbekistan-pribyla-koroleva-malayzii-57314093.html
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/05/57320145_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_eaaaf2197a7b724826f13de0f27514a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
зироат мирзиёева, узбекистан, встреча, малайзия, политика, искусство
зироат мирзиёева, узбекистан, встреча, малайзия, политика, искусство

Что обсудила первая леди Узбекистана с королевой Малайзии

09:50 05.05.2026 (обновлено: 09:57 05.05.2026)
© Telegram/Ziroat MirziyoyevaПервая леди Узбекистана встретилась с Королевой Малайзии
Первая леди Узбекистана встретилась с Королевой Малайзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2026
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
Подписаться
Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева встретилась с Королевой Малайзии Раджой Зарит Софией, прибывшей в республику с визитом. Об этом Зироат Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.
Первая леди Узбекистана представила королеве Малайзии образцы узбекского искусства.
“В рамках встречи высокая гостья ознакомилась с образцами узбекского прикладного искусства, уникальными изделиями мастеров, национальными костюмами, а также получила подробную информацию о богатых традициях и обычаях нашего народа”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления дружбы, расширения культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии.
В рамках программы пребывания она выступит с речью на конференции "Научная традиция в исламской цивилизации: источники, актуальные вопросы и потенциал", которая пройдет в Центре исламской цивилизации в Ташкенте.
Также запланирована поездка в Самарканд, где Раджа Зарит София посетит комплекс Имама аль-Бухари.
Визит королевы Малайзии в Узбекистан продлится до 8 мая.
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
Первая леди Узбекистана встретилась с Королевой Малайзии - Sputnik Узбекистан
1/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
Первая леди Узбекистана встретилась с Королевой Малайзии - Sputnik Узбекистан
2/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
Первая леди Узбекистана встретилась с Королевой Малайзии - Sputnik Узбекистан
3/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
Первая леди Узбекистана встретилась с Королевой Малайзии - Sputnik Узбекистан
4/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
Первая леди Узбекистана встретилась с Королевой Малайзии - Sputnik Узбекистан
5/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
1/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
2/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
3/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
4/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
5/5
© Telegram/Ziroat Mirziyoyeva
В Узбекистан прибыла королева Малайзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2026
В Узбекистан прибыла королева Малайзии
Вчера, 17:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0