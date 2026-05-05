Что обсудила первая леди Узбекистана с королевой Малайзии
09:50 05.05.2026 (обновлено: 09:57 05.05.2026)
Первая леди Узбекистана встретилась с Королевой Малайзии
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева встретилась с Королевой Малайзии Раджой Зарит Софией, прибывшей в республику с визитом. Об этом Зироат Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.
Первая леди Узбекистана представила королеве Малайзии образцы узбекского искусства.
“В рамках встречи высокая гостья ознакомилась с образцами узбекского прикладного искусства, уникальными изделиями мастеров, национальными костюмами, а также получила подробную информацию о богатых традициях и обычаях нашего народа”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления дружбы, расширения культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии.
В рамках программы пребывания она выступит с речью на конференции "Научная традиция в исламской цивилизации: источники, актуальные вопросы и потенциал", которая пройдет в Центре исламской цивилизации в Ташкенте.
Также запланирована поездка в Самарканд, где Раджа Зарит София посетит комплекс Имама аль-Бухари.
Визит королевы Малайзии в Узбекистан продлится до 8 мая.
