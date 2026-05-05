ЕЭК предоставила льготы на ввоз LED-модулей в ЕАЭС до 2028 года
2026-05-05T15:27+0500
15:27 05.05.2026 (обновлено: 15:28 05.05.2026)
Данное решение направлено на оказание поддержки отечественным производителям светодиодных ламп Союза, обеспечение импортозамещения конечной продукции, а также снижение себестоимости готовых изделий и повышение их конкурентоспособности.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Совет ЕЭК предоставил тарифную льготу на ввоз в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан LED модулей для производства светодиодных ламп сроком до 30 июня 2028 года, сообщает
пресс-служба комиссии.
Предоставление освобождения от ввозной таможенной пошлины касается определенных типов LED-модулей, применяемых при создании светодиодных ламп.
“Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины отдельных видов LED модулей (код 8539 51 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенных для производства светодиодных ламп…Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать по 30 июня 2028 года включительно”, — говорится в сообщении.
Для ввоза по тарифной льготе установили следующие лимиты:
до 38 млн штук для Беларуси;
до 30 млн штук для Казахстана;
до 23 млн штук для Кыргызстана.
"Решение направлено на оказание содействия производителям светодиодных ламп в странах ЕАЭС, обеспечение импортозамещения конечной продукции, а также снижение себестоимости готовых изделий и повышение их конкурентоспособности", – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он также уточнил, что тарифная льгота будет предоставляться при наличии документа, выданного уполномоченным органом исполнительной власти и подтверждающего целевое назначение товаров.
Решение вступит в силу по через десять календарных дней с даты его официального опубликования.
Вместе с тем Совет Комиссии поручил рассмотреть на ближайшем заседании Коллегии ЕЭК вопрос о повышении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении светодиодных (LED) ламп с 0 до 5% от таможенной стоимости.