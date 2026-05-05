ЕЭК предоставила льготы на ввоз LED-модулей в ЕАЭС до 2028 года

Данное решение направлено на оказание поддержки отечественным производителям светодиодных ламп Союза, обеспечение импортозамещения конечной продукции, а также снижение себестоимости готовых изделий и повышение их конкурентоспособности

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Совет ЕЭК предоставил тарифную льготу на ввоз в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан LED модулей для производства светодиодных ламп сроком до 30 июня 2028 года, сообщает пресс-служба комиссии.Предоставление освобождения от ввозной таможенной пошлины касается определенных типов LED-модулей, применяемых при создании светодиодных ламп.Для ввоза по тарифной льготе установили следующие лимиты:Он также уточнил, что тарифная льгота будет предоставляться при наличии документа, выданного уполномоченным органом исполнительной власти и подтверждающего целевое назначение товаров.Решение вступит в силу по через десять календарных дней с даты его официального опубликования. Вместе с тем Совет Комиссии поручил рассмотреть на ближайшем заседании Коллегии ЕЭК вопрос о повышении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении светодиодных (LED) ламп с 0 до 5% от таможенной стоимости.

