Как застой желчи влияет на настроение и характер — ответ врача
Люди, не зная свой диагноз, годами живут уязвимыми с точки зрения психики, не осознавая, что у них есть уже нарушения синтеза и оттока желчи.
Еще Гиппократ связывал состояние раздражительности и злобы с застоем желчи в печени. Нарушение оттока желчи влияет на настроение и характер, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога Нурию Дианову.
"Холестаз — нарушение секреции желчи из клеток печени или ее оттока по желчевыводящим путям — характерно для серьезных заболеваний печени и проявляется кожным зудом. И такой человек становится действительно неврозным, возбудимым. Люди, до конца не зная свой диагноз, годами живут уязвимыми с точки зрения психики, не осознавая, что у них есть уже нарушения синтеза и оттока желчи. Но, когда происходит медикаментозная коррекция этих проблем, самочувствие улучшается", — пояснила специалист.
Она добавила, что зачастую такое состояние может быть вызвано нарушениями пищевого поведения.
"Это — нерегулярный прием пищи, очень рафинированная пища, бедная хорошими растительными жирами, клетчаткой, потому что это те компоненты, которые должны быть в каждом приеме пищи. И тогда в целом желчный пузырь должен работать абсолютно нормально. Регулярные приемы пищи это — 3-4 раза минимум. Пища должна быть определенного состава, причем в каждом приеме пищи должна быть клетчатка. Тогда есть шанс того, что будет меньше проблем с желчным пузырем", — уверена Дианова.
Нарушения желчеоттока влияет и на перистальтику кишечника, предупредила врач.
"Именно желчь является натуральным прокинетиком, то есть она запускает работу кишок. Человек в идеале каждое утро должен ходить в туалет. Надо выяснять, что запускает раздражительность, и работать с причиной и со следствиями. Так люди становятся более спокойными, уровень невроза снижается, когда у них все работает по часам. Если мы говорим про заболевания печени, нарушены разные варианты холестаза, тут без препаратов не обойтись. Иногда их назначают пожизненно. Зато люди имеют достойное качество жизни, у них нет кожного зуда, у них хороший стул, нет запоров, они становятся более умиротворенными", — резюмировала Нурия Дианова.
Вчера, 22:01