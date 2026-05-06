Президент Узбекистана обновил руководство Минздрава
09:36 06.05.2026 (обновлено: 09:48 06.05.2026)
© Sputnik / Бахром Хатамов Здание Министерства здравоохранения Узбекистана
От должностей освобождены министр здравоохранения республики и пять его заместителей.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обновил руководство Минздрава, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Указом президента Асилбек Худаяров освобожден от должности министра здравоохранения Узбекистана в связи с переходом на другую работу.
Новым главой Минздрава стал Элдор Адилов.
“Указом Президента Республики Узбекистан Элдор Эркинович Адилов назначен на должность министра здравоохранения Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности заведующего сектором Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации Президента Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Ранее кандидатуру Адилова на пост министра здравоохранения одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Также, в соответствии с постановлением президента, в связи с переходом на другую работу:
Алишер Бобоев освобожден от должности первого заместителя министра здравоохранения;
Эльмира Баситханова освобождена от должности заместителя министра здравоохранения;
Фарходжон Ташпулатов освобожден от должности заместителя министра здравоохранения.
Кроме того, глава республики постановил назначить на должность директора Агентства по развитию медицинской и фармацевтической отрасли при Минздраве РУз Абдуллу Азизова, освободив его в связи с этим от должности директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при том же ведомстве.
Также президент подписал постановление, в соответствии с которым:
Отабек Имамов стал первым заместителем министра здравоохранения;
Жалолиддин Асамутдинов — замминистра здравоохранения по комплаенсу и внутреннему антикоррупционному контролю;
Адхам Худайкулов — заместителем министра здравоохранения;
Шерзод Мухамедов — заместителем министра здравоохранения;
Илхомжон Умурзаков Уринбой — заместителем министра здравоохранения и в связи с этим освобожден от должности заместителя министра экономики и финансов Республики Узбекистан — директора Департамента развития государственно-частного партнерства.