Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260506/prezident-uzbekistana-obnovil-rukovodstvo-minzdrava-57345451.html
Президент Узбекистана обновил руководство Минздрава
Президент Узбекистана обновил руководство Минздрава
Sputnik Узбекистан
От должностей освобождены министр здравоохранения республики и пять его заместителей
2026-05-06T09:36+0500
2026-05-06T09:48+0500
указ
постановление
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
минздрав узбекистана
отставки и назначения в узбекистане
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55060974_0:60:1135:698_1920x0_80_0_0_307c179cac05964c0b171c8df28a7e45.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обновил руководство Минздрава, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Указом президента Асилбек Худаяров освобожден от должности министра здравоохранения Узбекистана в связи с переходом на другую работу.Новым главой Минздрава стал Элдор Адилов.Ранее кандидатуру Адилова на пост министра здравоохранения одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.Также, в соответствии с постановлением президента, в связи с переходом на другую работу:Кроме того, глава республики постановил назначить на должность директора Агентства по развитию медицинской и фармацевтической отрасли при Минздраве РУз Абдуллу Азизова, освободив его в связи с этим от должности директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при том же ведомстве.Также президент подписал постановление, в соответствии с которым:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55060974_63:0:1071:756_1920x0_80_0_0_6985f68349b09e9dd8e8e30feecbfcce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
указ, постановление, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, минздрав узбекистана, отставки и назначения в узбекистане, общество
указ, постановление, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, минздрав узбекистана, отставки и назначения в узбекистане, общество

Президент Узбекистана обновил руководство Минздрава

09:36 06.05.2026 (обновлено: 09:48 06.05.2026)
© Sputnik / Бахром Хатамов Здание Министерства здравоохранения Узбекистана
 Здание Министерства здравоохранения Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
От должностей освобождены министр здравоохранения республики и пять его заместителей.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обновил руководство Минздрава, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Указом президента Асилбек Худаяров освобожден от должности министра здравоохранения Узбекистана в связи с переходом на другую работу.
Новым главой Минздрава стал Элдор Адилов.
“Указом Президента Республики Узбекистан Элдор Эркинович Адилов назначен на должность министра здравоохранения Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности заведующего сектором Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации Президента Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Ранее кандидатуру Адилова на пост министра здравоохранения одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Также, в соответствии с постановлением президента, в связи с переходом на другую работу:
Алишер Бобоев освобожден от должности первого заместителя министра здравоохранения;
Эльмира Баситханова освобождена от должности заместителя министра здравоохранения;
Фарходжон Ташпулатов освобожден от должности заместителя министра здравоохранения.
Кроме того, глава республики постановил назначить на должность директора Агентства по развитию медицинской и фармацевтической отрасли при Минздраве РУз Абдуллу Азизова, освободив его в связи с этим от должности директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при том же ведомстве.
Также президент подписал постановление, в соответствии с которым:
Отабек Имамов стал первым заместителем министра здравоохранения;
Жалолиддин Асамутдинов — замминистра здравоохранения по комплаенсу и внутреннему антикоррупционному контролю;
Адхам Худайкулов — заместителем министра здравоохранения;
Шерзод Мухамедов — заместителем министра здравоохранения;
Илхомжон Умурзаков Уринбой — заместителем министра здравоохранения и в связи с этим освобожден от должности заместителя министра экономики и финансов Республики Узбекистан — директора Департамента развития государственно-частного партнерства.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0