Шавкат Мирзиёев наградил ученого-агронома Саидакбара Рахмонкулова орденом "Мехнат шухрати"
2026-05-06T10:13+0500
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил заведующего лабораторией физиологии и биохимии хлопчатника НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка Саидакбара Рахмонкулова орденом "Мехнат шухрати".Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд Рахмонкулова по развитию сферы сельского хозяйства в стране на основе передовых инноваций и современных научных достижений. “…в частности за проведение важных исследований в области хлопководства с внесением достойного вклада в работы по созданию новых сортов, улучшению плодородия почвы, выращиванию богатого и качественного урожая, за образцовую деятельность на пути подготовки талантливых молодых ученых, воспитания подрастающего поколения в духе любви и преданности Родине, а также в связи с 90-летием со дня рождения наградить…. Рахмонкулова Саидакбара орденом "Мехнат шухрати", — говорится в тексте указа.
