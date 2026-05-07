Врач перечислил главные причины переедания

Переедание — это ситуация, когда человек пропустил момент насыщения и съел больше оптимальной порции

2026-05-07T22:03+0500

Нехватка жидкости, продукты, вызывающие избыточную выработку инсулина, и недостаточное пережевывание пищи запускают процесс переедания, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача Андрея Мартюшева-Поклад.По словам специалиста, вторая причина переедания — продукты, вызывающие избыточную выработку инсулина, а потому подавляющие сигнал о насыщении. Это прежде всего сладости, включая фрукты, и крахмалистые продукты — выпечка, макароны, картошка и прочее. Врач рекомендует отдавать предпочтение цельным продуктам, которые дадут чувство сытости надолго.Третья причина кроется в привычке употреблять пищу самого человека. Если он ест очень быстро и плохо пережевывает пищу, мозг не успевает правильно отреагировать на нее и спохватывается, только когда желудок уже растянут.При соблюдении всех этих правил переедания точно не будет, подытожил он.

