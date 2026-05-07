Президент Узбекистана принял главу МИД Сербии — подробности

Приоритетное внимание стороны уделили наращиванию товарооборота, подготовке программы кооперации в таких отраслях, как машиностроение, фармацевтика, химпром, информационные технологии, сельское хозяйство, туризм и многих других

2026-05-07T09:23+0500

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Сербии Марко Джурича, прибывшего в республику с визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Высокий гость передал лидеру Узбекистана теплые приветствия и наилучшие пожелания от сербского коллеги Александра Вучича.Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества двух стран в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в октябре 2025-го.С удовлетворением отметили активные контакты на уровне правительств, парламентов, деловых кругов, расширение гуманитарного обмена.Собеседники договорились провести в этом году в Белграде первое заседание Межправкомиссии.Речь также шла о взаимодействии в области организованной трудовой миграции, культурной и образовательной сферах. Шавкат Мирзиёев и Марко Джурич обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне.

