Президент Узбекистана принял главу МИД Сербии — подробности
2026-05-07T09:30+0500
09:23 07.05.2026 (обновлено: 09:30 07.05.2026)
Приоритетное внимание стороны уделили наращиванию товарооборота, подготовке программы кооперации в таких отраслях, как машиностроение, фармацевтика, химпром, информационные технологии, сельское хозяйство, туризм и многих других.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Сербии Марко Джурича, прибывшего в республику с визитом. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Высокий гость передал лидеру Узбекистана теплые приветствия и наилучшие пожелания от сербского коллеги Александра Вучича.
Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества двух стран в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в октябре 2025-го.
С удовлетворением отметили активные контакты на уровне правительств, парламентов, деловых кругов, расширение гуманитарного обмена.
“Приоритетное внимание уделено наращиванию товарооборота, подготовке полномасштабной программы кооперации в таких ключевых отраслях, как машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность, информационные технологии, сельское хозяйство, туризм и многих других”, — говорится в сообщении.
Собеседники договорились провести в этом году в Белграде первое заседание Межправкомиссии.
Речь также шла о взаимодействии в области организованной трудовой миграции, культурной и образовательной сферах.
Шавкат Мирзиёев и Марко Джурич обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне.