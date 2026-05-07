Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан утвердили график подачи поливной воды на начало лета

Подписанный в Ташкенте документ фиксирует согласованные объемы и режим попусков воды из Токтогульского водохранилища на ближайшие два месяца. Следующая встреча пройдет в середине июня в Бишкеке

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан согласовали график подачи поливной воды на начало лета, сообщает Минэнерго РК.Подписание протокола гарантирует соблюдение графиков попусков воды с Токтогульской ГЭС и снимает неопределенность для аграриев на старте сезона. Это позволит казахстанским и узбекистанским фермерам благополучно и без сбоев пройти начальный этап поливных работ, добавили в казахстанском энергетическом ведомстве.Чтобы обеспечить стабильное водоснабжение до конца аграрного сезона страны договорились действовать поэтапно.Очередная встреча руководителей ведомств состоится в середине июня в Бишкеке. Ее участникам предстоит окончательно согласовать графики и подписать объемы попуска воды на июль, август и сентябрь.

