В Узбекистане сократят бюрократию и усилят контроль в строительстве
© Sputnik / Алексей МайшевСтроительство новых домов
© Sputnik / Алексей Майшев
Подписаться
Строящиеся сооружения должны быть безопасными, качественными и полностью соответствовать экологическим и градостроительным требованиям.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по сокращению бюрократии и повышению эффективности надзора в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© telegram sputnikuzbekistanВ Узбекистане в 2025 году выявили более 2,4 тыс
В Узбекистане в 2025 году выявили более 2,4 тыс
© telegram sputnikuzbekistan
Как отмечалось, строящиеся сооружения должны быть безопасными, качественными и полностью соответствовать экологическим и градостроительным требованиям.
Сегодня для получения разрешения на начало строительства требуется 8 документов. В ряде случаев этот процесс затягивается от 3 до 12 месяцев.
“В этой связи предложено прекратить истребование 2 документов, а еще 2 документа формировать автоматически за счет цифровой интеграции. В результате на подачу и рассмотрение заявления будет затрачиваться в 7 раз меньше времени, уменьшится лишняя волокита для заказчиков”, — говорится в сообщении.
По новому порядку, процессы выдачи разрешения на проектирование и архитектурно-планировочного задания объединят в единый документ. Этот процесс предусмотрено осуществлять автоматически через систему "ShaffofAI", исключив человеческий фактор. В результате процедуру, ранее занимавшую до 30 рабочих дней, полностью автоматизируют.
Введут также новый порядок лицензирования проектно-изыскательских, строительно-подрядных и экспертных организаций. Сегодня при подаче заявления необходимо прикреплять от 3 до 30 документов, а принятие решения занимает до 14 рабочих дней. В предлагаемой системе данные будут проверять автоматически через электронные базы, а требование по прикреплению документов отменят. Срок оформления лицензии сократится с 14 рабочих дней до 5 минут, а процесс принятия решения ускорится на 97%.
Упростят и приемку строительных объектов
В прошлом году в этой сфере по различным причинам отклонили более 20 тыс. заявлений. На устранение недостатков заказчики вынуждены тратить от 1 до 3 месяцев.
Теперь при приемке государственных объектов количество требуемых документов сократят с 3 до 1. Заключения технического и авторского надзора, декларация о соответствии и другие данные будут формировать через цифровые системы. Благодаря этому срок приемки объектов сократится с 2 месяцев до 15 дней.
Вместе с тем пересмотрят практику отказа в приемке объекта из-за архитектурных или планировочных изменений, не влияющих на прочность и пожарную безопасность здания. В таких случаях предусмотрена возможность приемки объекта с внесением точечных корректировок.
Онлайн-надзор за стройками
Камеры видеонаблюдения начнут устанавливать на строящихся объектах социальной сферы, многоквартирных жилых домах, крупных торговых и промышленных объектах, а также гостиничных и туркомплексах стоимостью свыше 3 млрд сумов.
Это позволит заранее выявлять случаи самовольного отступления от проекта, вести точный учет работников на стройплощадках, предотвращать случаи выплаты заработной платы "в конвертах", сократить теневую экономику и обеспечить безопасность труда.
Для повышения эффективности надзора в строительстве на платформе "Шаффоф қурилиш" внедрят реестр и рейтинговую систему технических и авторских надзорных организаций. Их деятельность будут отслеживать с помощью дистанционного мониторинга, а всю исполнительную документацию переведут в электронный формат. Специалистов надзора с низким рейтингом будут направлять на переобучение, а демонстрирующим высокие результаты продлят срок действия сертификата.
Контроль качества стройматериалов
Каждый строительный материал, поступающий на объект, будут регистрировать в электронной системе nazorat.mc.uz, в систему в обязательном порядке будут загружать документы, подтверждающие качество.
“Предложено установить административную ответственность в отношении подрядчиков, использующих некачественные материалы”, — говорится в сообщении.
Новые подходы в сфере лабораторных испытаний
Для своевременного проведения испытаний на строительных объектах в отдаленных районах создадут мобильные строительные испытательные лаборатории. Это позволит вдвое расширить охват объектов, оперативно получать результаты испытаний и обеспечить соблюдение установленных стандартов.
Борьба с незаконным строительством
По состоянию на 1 апреля по республике зафиксировали 3 791 незаконный строительный объект. Из них 1 933 находятся на территории промзон. На некоторых объектах выявили отсутствие прав на землю, разрешения на проектирование, а также заключений градостроительного совета или экспертизы.
Для предотвращения подобных случаев планируют:
направлять гражданам и юридическим лицам электронные уведомления о требованиях законодательства в сфере строительства с момента возникновения права на земельный участок;
интегрировать системы "Онлайн маҳалла" и "Шаффоф қурилиш";
усилить меры ответственности, предусмотренные законодательством за строительство объектов без разрешительных документов.
Надзор в сфере многоквартирного жилья
За самовольный демонтаж несущих конструкций особенно в домах 50+, инспекция получит полномочия напрямую штрафовать нарушителей.
Повышение кадрового потенциала
В вузах Ташкента, Намангана и Карши появятся образовательные программы совместно с австрийским Венским университетом и итальянским университетом Сапиенца, перспективных специалистов будут направлять на стажировки в развитые страны.
Президент поддержал озвученные предложения и дал поручения по их практической реализации с учетом мнений бизнеса и специалистов сферы.