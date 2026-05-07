В ВС Узбекистана создадут департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности

Глава республики поставил задачи по полной цифровизации оборонной сферы, созданию национальных моделей искусственного интеллекта и дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных военных кадров

2026-05-07T18:10+0500

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Центральном аппарате Минобороны РУз появятся департамент ИИ и лаборатория кибербезопасности. Президенту Узбекистана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Шавкату Мирзиёеву представили предложения по совершенствованию системы подготовки военных кадров и цифровизации армии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Такое решение обусловлено тем, что в современных вооруженных конфликтах все более широкое применение получают БПЛА, роботизированные системы, средства радиоэлектронного противодействия и современные технологии управления. Это требует не только обновления вооружения и техники, но и подготовки специалистов нового поколения.Исходя из этого, в военных округах введут должности заместителей командующих по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности.Президенту также доложили о работе новых мобильных подразделений по применению дронов и подготовке соответствующих кадров.Реформирование военного образованияВ 2025-2026 годах все военные вузы страны получили статус институтов, создана единая вертикаль управления, образован Университет военной безопасности и обороны РУЗ.Подготовку в таких вузах ведут по принципу сочетания теории и практики, чтобы будущие офицеры уже в процессе обучения получали навыки, необходимые для службы в современных условиях.В рамках новой модели подготовки военных кадров:По итогам презентации Верховный Главнокомандующий одобрил предложения и подписал ряд документов, направленных на дальнейшую цифровизацию армии, внедрение современных информационно-коммуникационных систем и технологий искусственного интеллекта.

