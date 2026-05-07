В ВС Узбекистана создадут департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
Глава республики поставил задачи по полной цифровизации оборонной сферы, созданию национальных моделей искусственного интеллекта и дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных военных кадров
© telegram sputnikuzbekistanКурсанты в Узбекистане будут изучать иностранные языки, информационные технологии и искусственный интеллект
Курсанты в Узбекистане будут изучать иностранные языки, информационные технологии и искусственный интеллект - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2026
© telegram sputnikuzbekistan
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Центральном аппарате Минобороны РУз появятся департамент ИИ и лаборатория кибербезопасности. Президенту Узбекистана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Шавкату Мирзиёеву представили предложения по совершенствованию системы подготовки военных кадров и цифровизации армии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Предусматривается создание в центральном аппарате Министерства обороны Главного управления цифровых технологий, Департамента технологий искусственного интеллекта и лаборатории кибербезопасности. Будет налажена деятельность Центра спутниковой связи для обеспечения устойчивой связи во всех регионах страны”, — говорится в сообщении.
Такое решение обусловлено тем, что в современных вооруженных конфликтах все более широкое применение получают БПЛА, роботизированные системы, средства радиоэлектронного противодействия и современные технологии управления. Это требует не только обновления вооружения и техники, но и подготовки специалистов нового поколения.
Исходя из этого, в военных округах введут должности заместителей командующих по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности.
Президенту также доложили о работе новых мобильных подразделений по применению дронов и подготовке соответствующих кадров.
Реформирование военного образования
В 2025-2026 годах все военные вузы страны получили статус институтов, создана единая вертикаль управления, образован Университет военной безопасности и обороны РУЗ.
Подготовку в таких вузах ведут по принципу сочетания теории и практики, чтобы будущие офицеры уже в процессе обучения получали навыки, необходимые для службы в современных условиях.
В рамках новой модели подготовки военных кадров:
на уровне бакалавриата курсанты будут углубленно изучать иностранные языки, информационные технологии и искусственный интеллект;
для командно-штабных офицеров впервые вводят трехуровневую систему обучения, основанную на передовом зарубежном опыте и изучении современных вооруженных конфликтов.
расширят подготовку сержантского состава.
“Одним из нововведений станет организация дистанционного обучения сержантов в военных вузах по шести гражданским специальностям бакалавриата”, — говорится в сообщении.
также совершенствуют систему подготовки специалистов авиации и беспилотных летательных аппаратов, вводят единый порядок сертификации военнослужащих Вооруженных Сил по данному направлению.
По итогам презентации Верховный Главнокомандующий одобрил предложения и подписал ряд документов, направленных на дальнейшую цифровизацию армии, внедрение современных информационно-коммуникационных систем и технологий искусственного интеллекта.
