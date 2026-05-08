В Баку открылся торговый дом сельхозпродукции Узбекистана
Торговый дом сельскохозяйственной продукции Узбекистана в Баку создан для расширения экспортных возможностей страны, продвижения национальной агропродукции на зарубежные рынки и укрепления торгово-экономического сотрудничества в регионе.
2026-05-08T11:30+0500
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Баку в рамках международного форума "Caspian Agro Week–2026" состоялось официальное открытие "Торгового дома сельскохозяйственной продукции Узбекистана". Новый объект создан для продвижения узбекского аграрного экспорта и расширения присутствия продукции страны на региональных рынках.Торжественное открытие прошло при участии представителей аграрных ведомств стран-участниц форума.Новый торговый дом станет площадкой для презентации агропромышленного потенциала Узбекистана на международном уровне. Кроме того, он будет способствовать расширению экспортных возможностей национальных производителей и укреплению торгово-экономических связей в регионе.Отмечается, что проект отражает курс на развитие открытого и взаимовыгодного сотрудничества между странами, направленного на углубление экономического взаимодействия и укрепление стратегического партнерства.Также подчеркивается, что торговый дом обеспечит прямой доступ продукции узбекского сельского хозяйства на рынок Азербайджана, упростит экспортные процедуры и откроет дополнительные возможности для выхода производителей на зарубежные рынки.
