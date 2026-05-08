https://uz.sputniknews.ru/20260508/baku-otkrylsya-torgovyy-dom-selxozproduktsii-uzbekistana-57413173.html

В Баку открылся торговый дом сельхозпродукции Узбекистана

В Баку открылся торговый дом сельхозпродукции Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Торговый дом сельскохозяйственной продукции Узбекистана в Баку создан для расширения экспортных возможностей страны, продвижения национальной агропродукции на зарубежные рынки и укрепления торгово-экономического сотрудничества в регионе.

2026-05-08T11:30+0500

2026-05-08T11:30+0500

2026-05-08T11:40+0500

баку

азербайджан

торговый дом

сельхозпродукция

узбекистан

торговля

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38149331_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_faabbce3e6a28d4b07a5e19a341492a9.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Баку в рамках международного форума "Caspian Agro Week–2026" состоялось официальное открытие "Торгового дома сельскохозяйственной продукции Узбекистана". Новый объект создан для продвижения узбекского аграрного экспорта и расширения присутствия продукции страны на региональных рынках.Торжественное открытие прошло при участии представителей аграрных ведомств стран-участниц форума.Новый торговый дом станет площадкой для презентации агропромышленного потенциала Узбекистана на международном уровне. Кроме того, он будет способствовать расширению экспортных возможностей национальных производителей и укреплению торгово-экономических связей в регионе.Отмечается, что проект отражает курс на развитие открытого и взаимовыгодного сотрудничества между странами, направленного на углубление экономического взаимодействия и укрепление стратегического партнерства.Также подчеркивается, что торговый дом обеспечит прямой доступ продукции узбекского сельского хозяйства на рынок Азербайджана, упростит экспортные процедуры и откроет дополнительные возможности для выхода производителей на зарубежные рынки.

https://uz.sputniknews.ru/20260425/novye-proekty-rost-torgovli-uzbekistan-azerbaydjan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-57148550.html

баку

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

баку, азербайджан, торговый дом, сельхозпродукция, узбекистан, торговля, экономика