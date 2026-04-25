Новые проекты и рост торговли: Узбекистан и Азербайджан расширяют сотрудничество

В 2025 году объем взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном достиг $307,3 млн, увеличившись на 14,6%.

2026-04-25T17:20+0500

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан планируют расширение сотрудничества. В числе приоритетов — развитие горнодобывающей промышленности, строительного сектора, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса и фармацевтики, а также реализация инфраструктурных инициатив, включая создание тематических парков и проектов по переработке сельхозпродукции.Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым совершила рабочий визит в Азербайджан 22–24 апреля, сообщила пресс-служба МИПТ.В ходе визита состоялись переговоры с Министерством экономики Азербайджана, а также встречи с руководством ведущих компаний страны. Стороны обсудили подготовку к совместным мероприятиям, реализацию перспективных инициатив, запуск новых производственных циклов и участие в международном урбанистическом форуме.Женщины ЦА и Азербайджана укрепляют сотрудничество: курс на инновации и развитие экономикиПо итогам переговоров были согласованы ключевые направления двустороннего сотрудничества. В их числе — горнодобывающая промышленность, производство строительных материалов, транспорт и логистика, градостроительство, агропромышленный комплекс и фармацевтика.Особое внимание стороны уделили проектам создания парка "Узбекистан" в Баку и парка "Азербайджан" в Ташкенте. Также обсуждалось развитие сети аптек и реализация проектов по переработке плодоовощной продукции.Отмечено, что по итогам 2025 года товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном составил $307,3 млн, увеличившись на 14,6% по сравнению с предыдущим годом.

