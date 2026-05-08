Российские военные освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР
За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли более 950 военных, 19 ББМ, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер М113 производства США.
15:26 08.05.2026 (обновлено: 15:35 08.05.2026)
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.
Также бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.
За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 950 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер М113 производства США, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.