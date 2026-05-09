Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в странах СНГ?

Больше всего ветеранов войны проживает в Российской Федерации — их число превышает 6 тысяч человек.

2026-05-09T15:15+0500

По состоянию на май текущего года в странах Содружества Независимых Государств проживает более 6700 ветеранов Великой Отечественной войны.Согласно данным, наибольшее число участников тех героических событий приходится на Российскую Федерацию — свыше 6 тысяч человек. В Республике Беларусь насчитывается 574 ветерана, в Республике Узбекистан — 60, а в Республике Казахстан — 57 участников войны.Эти цифры напоминают о живой связи поколений и о важности сохранения памяти о подвиге людей, прошедших через тяжелейшие испытания во имя мира и будущего.О том, сколько ветеранов сегодня проживает в странах СНГ смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

